Iene ‘piccanti’: Le Donatella lasciano tutti senza fiato

Le Donatella lasciano a bocca aperta i fan con le foto pubblicate sul loro profilo Instagram che conta oltre 1 milioni di followers

Le Donatella fanno perdere la testa ai loro fan con le foto pubblicate in questi giorni. Le due sorelle pubblicano spesso foto in intimo e in costume che fanno stropicciare gli occhi ai loro fan. Giulia e Silvia Provvedi, meglio conosciute come Le Donatella, sono diventate famose grazie alla partecipazione a X Factor. Poi, sempre insieme, nel 2015 hanno partecipato e vinto l’Isola dei Famosi. La passione per la musica non è diminuita e ogni anno pubblicano delle canzoni nuove. In estate si scatenano con i dj set. Giulia e Silvia dopo aver partecipato al famoso talent hanno pubblicato il loro primo album e nel 2014 hanno firmato il singolo Scarpe Diem.

Nel 2015, come anticipato, hanno partecipato all’Isola dei Famosi e da lì hanno collezionato un successo dopo l’altro: sono state protagoniste di un servizio di Playboy, hanno pubblicato un singolo e sono entrate, sempre insieme, nella casa del GF VIP, quando Silvia all’epoca era fidanzata con Fabrizio Corona. Giulia invece è stata fidanzata con l’attuale portiere del Napoli Pierluigi Gollini. I due sono stati insieme diversi anni, ma la storia è finita per tradimenti nel 2020 dopo che avevano provato a rimettersi insieme.

Le donatella, foto piccanti e lasciano tutti senza fiato

Le Donatella infiammano i social con le loro foto. Bellissime e con delle curve mozzafiato scaldano il cuore dei loro followers. In questi giorni hanno partecipato al programma di Italia 1 Le Iene. La loro foro ha fatto il giro del web: “Ci siamo sottoposte a un test per capire quale fosse la nostra età biologica!”.

“Anche se sulla carta abbiamo 29 anni… IL NOSTRO CORPO È DA BUTTARE“, hanno aggiunto. Non sono d’accordo i fan che le seguono per il loro fisico perfetto e per la loro bellezza. Nei giorni scorsi hanno pubblicato delle foto in costume che ha lasciato tutti senza fiato.

Difficile non mettere like alle due gemelle che non passano di certo inosservate e hanno portato la loro bellezza anche sul piccolo schermo. L’ultima foto pubblicata le vede con degli eleganti abiti da sera. Giacca e camicia per entrambe. Giulia ha anche delle calze, mentre Silvia ha degli stivali alti. Molti sono rimasti incollati alla tv per vederle e hanno fatto una bellissima figura in prima serata. Le Donatella ormai fanno parte del mondo dello spettacolo del nostro paese.