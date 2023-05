Juve-Inter, tutto vero: 22 milioni e scambio choc

Due top club potrebbero dar vita ad un’operazione di scambio durante la prossima estate, rovinando sia i piani dell’Inter che della Juventus

Simone Inzaghi ha finalmente trovato la chiave e il grande entusiasmo nel mondo Inter è soltanto una diretta conseguenza. Sembra un ricordo lontano il recente periodo in cui la ‘Beneamata’ ha messo a referto numerosi passi falsi in Serie A, compromettendo altamente l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Adesso, invece, tale traguardo è più che mai nelle mani di Lautaro Martinez e compagni, che attualmente occupano il quarto posto in classifica a quota 63 punti. Le ultime prestazioni sono state più che convincenti, con i nerazzurri che hanno sconfitto nettamente la Lazio targata Maurizio Sarri e la Roma guidata dal grande ex José Mourinho. Insomma, pare proprio che, allo stato attuale delle cose, nessuno sia in grado di fermare la corsa di quella che, detta di tutti praticamente, rappresenta la rosa più forte e completa in Italia. E per quanto concerne il cammino nella massima competizione europea, l’Inter ha già un piede nella finale che andrà in scena ad Istanbul il 10 giugno.

L’inizio del primo Euroderby è stato a dir poco scioccante per Stefano Pioli e il suo Milan, passato in svantaggio di due gol dopo appena undici minuti dal fischio del direttore di gara. Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan hanno spaccato di fatto la barriera difensiva del ‘Diavolo’, il quale forse avrebbe anche meritato di subire almeno un gol in più. E questo la dice lunga. Continuando in questo modo, l’Inter potrà senza dubbio togliersi grandi soddisfazioni pure da un punto di vista economico. Andare avanti il più possibile in tutte le competizioni, infatti, incide parecchio in ottica calciomercato, ma sul fronte in questione i pericoli sono sempre dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus e Inter, Morata più 22 milioni per Ferran Torres

Ecco che due top club, nelle settimane a venire, potrebbero realizzare un’importante operazione di scambio che manderebbe in fumo i piani della ‘Beneamata’, ma anche quelli della Juventus. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Barcellona ed Atletico Madrid.

I blaugrana, dal canto loro, sono alla ricerca di un valido profilo che sia in grado di ricoprire il ruolo di vice Robert Lewandowski. In tal senso, potrebbe tornare di moda Alvaro Morata, stimatissimo da Xavi. Motivo per cui i ‘Colchoneros’ potrebbero offrire il centravanti spagnolo al Barça, aggiungendoci 22-25 milioni di euro per arrivare a Ferran Torres. Questo scenario non aiuta di certo Juventus e Inter: Morata, infatti, era stato di nuovo accostato recentemente alla ‘Vecchia Signora’, mentre Ferran Torres ai nerazzurri. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi, però ben presto potremmo trovarci di fronte ad un qualcosa di più concreto.