Lutto nello sport: tifosi italiani senza parole

Il mondo dello sport italiano è stato sconvolto da un lutto improvviso e inatteso: a soli 35 anni è scomparsa una grande protagonista

Sono giorni frenetici nel mondo dello sport in Italia, ancora di più in quello dell’atletica. Perché dopo due stagioni quasi irripetibili, che hanno proiettato di nuovo gli azzurri ai vertici mondiali, siamo in attesa di conferme. Intanto però è arrivata nelle ultime ore la notizia di un grave lutto che ha sconvolto tutti.

Perché a meno di 35 anni, che avrebbe compiuto il 24 luglio prossimo, è scomparsa Beatrice Alfinito che in passato è stata una grande promessa dello sport italiano. E così per tutti non sarà facile preparare i prossimi impegni, con il Golden Gala del 2 giugno (quest’anno sulla pista dello Stadio Ridolfi di Firenze) e poi i Mondiali in agosto a Budapest.

La notizia è stata ufficializzata direttamente dalla Fidal sui profili ufficiali della Federazione. Ha ricordato che Beatrice è stata protagonista di una coraggiosa lotta contro una terribile malattia, ma alla fine si è dovuta arrendere.

Nel 2006 aveva gareggiato ai Mondiali juniores di Pechino, sia nei 200 metri che anche nella staffetta 4×100 correndo in prima frazione. Una convocazione arrivata dopo che a livello giovanile era sempre risultato tra i migliori talenti della velocità azzurra, con primati personali all’epoca di 12.01 nei 100 e 24.35 sui 200 metri.

In realtà però la sua carriera in pista era durata molto meno di quello che aveva fatto sperare, perché a causa di problemi fisici prima e poi della malattia aveva dovuto rinunciare al suo sogno. Ma la Fidal ricorda il suo sorriso e il coraggio con cui ha sempre combattuto.

Lutto nello sport: è scomparsa troppo presto una grande promessa dell’atletica

Beatrice Alfinito, umbra di Città di Castello, infatti lottava contro una malattia al midollo osseo. Una battaglia con coraggio e senza clamore, per lei che la luce dei riflettori l’aveva vissuta solo in poche occasioni prima di doversi fermare.

Il suo ultimo post su Facebook risaliva al Natale scorso. Ricordava come i giorni di festa erano anche quelli più difficili perché si faceva sentire ancora più opprimente il peso delle mancanze di chi ci aveva lasciato o si era voluto allontanare.

E invitava tutti quelli che invece in quei giorni erano felici a non darlo per scontato. “Auguro a tutti, ma proprio tutti, che quel tanto o quel poco che in questo momento hanno possa stemperare il peso delle nostalgie, degli sconforti o dei dolori. E a quelli che invece, ‘forse come me’, hanno in questo preciso istante il culo di essere felici o per lo meno sereni di farci semplicemente caso”. Solo qulche tempo prima, per il suo 34esimo compleanno, invitava a fare donazioni a Open Oncologia Pediatrica, un’organizzazione no profit. Generosa fino all’ultimo.