Roma: è addio con Mou, il nuovo tecnico lo porta Mendes

La Roma e Mourinho sono sempre più lontani. Il nuovo tecnico lo potrebbe portare Mendes. Andiamo a vedere nei dettagli le ultime notizie.

Nonostante la vittoria contro il Bayer Leverkusen, il futuro di Mourinho sembra essere sempre più lontano dalla Roma. Il tecnico portoghese non sembra avere intenzione di proseguire questa avventura e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Come riportato da molti siti vicini alla Roma, questo pomeriggio Mendes è stato a Trigoria per parlare del futuro proprio di Mourinho e non si esclude anche la possibilità che abbia proposto uno dei suoi assistiti per la sostituzione. Andiamo a vedere nei dettagli le ultime notizie.

Roma: è addio Mou, scelto il sostituto

Mourinho e la Roma sono sempre più lontani. Intercettato agli Internazionali di tennis, il tecnico giallorosso ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti. L’unico sì dato è stato alla domanda se ha deciso il suo futuro, ma il portoghese lo conosciamo molto bene e non possiamo escludere che quello sia stato semplicemente un qualcosa per sviare magari altre domande. Sicuramente la situazione non è delle più chiare e sapremo molto di più al termine di questa stagione.

Il PSG è in pressing e quindi sembra essere un po’ complicato immaginare Mourinho sulla panchina della Roma e non possiamo escludere che Mendes in questa giornata a Trigoria abbia proposto uno dei suoi assistiti come Gattuso. Il tecnico calabrese è ai box da un po’ di tempo e potrebbe essere il nome giusto soprattutto in caso di Conference League. Naturalmente non è la prima scelta considerando anche la presenza di nomi come Thiago Motta e Conte, ma non si può escludere a priori.

Da sottolineare come l’agente portoghese abbia anche nella sua squadra gente del calibro di Conceicao e Lopetegui, ma per il momento sembra essere davvero complicato ipotizzare loro come prossimi tecnici della Roma.

Panchina Roma: Gattuso tra i possibili successori di Mourinho

Gennaro Gattuso è sicuramente tra i possibili successori di Mourinho. Già in passato il tecnico era stato associato alla Roma, ma alla fine non si è fatto nulla. Ora, però, i rapporti con Mendes sono cambiati e per questo motivo non possiamo escludere a priori un sì da parte dei giallorossi alla proposta del portoghese.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine Gattuso sposerà il progetto giallorosso e della Roma oppure farà un passo indietro.