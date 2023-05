Sinisa Mihajlovic, la figlia Virginia commuove i tifosi: il messaggio

Il ricordo di Sinisa Mihajlovic continua a coinvolgere il mondo del calcio, l’ultimo messaggio della figlia Virginia ha commosso tutti gli sportivi.

La figlia del compianto tecnico sui social ha scritto recentemente un messaggio per ricordare il papà, qualcosa di molto toccante che ha coinvolto le tifoserie di tante squadre, sempre unite nel ricordo di Sinisa Mihajlovic.

La scomparsa di Mihajlovic è ancora un argomento che fa parlare e commuovere il mondo del calcio, la perdita dell’allenatore è dura da digerire. La malattia ha avuto la meglio sull’allenatore, ma il ricordo del serbo è rimasto sempre vivo nel cuore degli sportivi e della sua famiglia.

Nelle ultime ore è diventato virale il messaggio della figlia Virginia, che ha celebrato una impresa sportiva e ha ricordato al contempo proprio il suo papà. Un messaggio di forza e di coraggio, che ha commosso quanti conoscevano Sinisa e lo hanno stimato in vita.

Virginia Mihajlovic, un messaggio che commuove tutti.

La figlia di Sinisa è da tempo fidanzata con Alessandro Vogliacco, giovane difensore che milita nel Genoa. Spesso era lo stesso allenatore a dare i consigli al centrale di difesa, che molto probabilmente sarà uno dei protagonisti nella prossima stagione in Serie A, e in questa stagione aveva ben impressionato nel match di Coppa Italia contro la Roma. Virginia è intervenuta nei giorni scorsi, dopo la promozione ottenuta dal Genoa il primo pensiero è stato rivolto al papà, come se ci fosse una stella a guidarla dal cielo.

Un messaggio toccante che ha commosso il web: “Papà, a te ho pensato in ogni singolo minuto di questa partita per la promozione, e la prima cosa che ho fatto quando l’arbitro ha fischiato è stata di guardare il cielo. Tu eri lassù a festeggiare, sei stato il nostro portafortuna più grande, sei sempre con me, questo è solo l’inizio… fino alle stelle”.

Virginia Mihajlovic ricorda il papà nel celebrare il ritorno in Serie A del Genoa, Alessandro Vogliacco è stato un giovane protagonista nella difesa di Alberto Gilardino. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili della Juve è pronto per la massima serie, in questa stagione insieme a Dragusin ha rappresentato una novità importante per i rossoblù. Vogliacco promosso con merito, lo ricorda anche la sua compagna: “Mi hai regalato una delle emozioni più belle che abbia mai provato, ti meriti più di chiunque altro tutto quello che stai vivendo, solo io e te sappiamo ciò che abbiamo vissuto per arrivarci”.