Soldi più contropartita: blitz Juve in Spagna, Inter al tappeto

Un nuovo intreccio di mercato sembra coinvolgere due delle squadre più in vista del campionato di Serie A: Juventus e Inter. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni

Secondo indiscrezioni un clamoroso scambio potrebbe infiammare il mercato delle due acerrime rivali, Juventus e Inter. Uno dei grandi obiettivi potrebbe presto approdare in Serie A e far gioire i tifosi per l’importante acquisto.

Sia Inter che Juventus, con ogni probabilità, stravolgeranno parte del proprio organico in vista della prossima stagione. Entrambe le squadre inseguono la qualificazione alla prossima Champions League. La Vecchia Signora si trova attualmente al secondo posto, mentre i nerazzurri inseguono a meno tre dai torinesi con un preoccupante vantaggio di due punti sui cugini del Milan, già avversari nelle semifinali dell’attuale Champions League.

Juventus e Inter, insieme al Milan, sono le squadre più titolate del calcio italiano. Bianconeri e nerazzurri hanno spesso dato vita a battaglie epiche sia sul campo che fuori.

Nell’anno in cui il super Napoli di Luciano Spalletti ha dominato la corsa al titolo, alle due compagini non resta che puntare ad uno dei quattro primi posti che regalerebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Entrambe le squadre, inoltre, potrebbero ottenere il posto nell’Europa che conta attraverso la campagna europea.

Se l’Inter dovesse vincere la Champions League, infatti, entrerebbe di diritto nei gironi del prossimo torneo come testa di serie. Stesso risultato se i bianconeri dovessero affermarsi in Europa League.

Intreccio di mercato in Serie A: Juve e Inter pronte alla battaglia

Oltre alle battaglie sul campo, però, Inter e Juventus si ritrovano a fronteggiarsi anche in ottica mercato. Secondo le indiscrezioni, infatti, la Vecchia Signora sarebbe pronta a soffiare ai nerazzurri un obiettivo di mercato di lunga data. Si tratta di Franck Kessie, centrocampista del Barcellona con un passato al Milan.

Dopo i sondaggi degli scorsi mesi, che avevano anche trovato un riscontro positivo, il calciatore ivoriano e l’Inter sembrano essersi allontanati. In questo scenario si sarebbe inserita la Juventus che starebbe preparando lo sgarbo ai rivali. La situazione contrattuale di Adrien Rabiot, infatti, obbliga la dirigenza a cercare un rimpiazzo per la mediana bianconera e l’ex Milan e Atalanta sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri.

Per strappare il sì al Barça, il direttore sportivo Cherubini potrebbe inserire il cartellino di Denis Zakaria, centrocampista svizzero che il Chelsea non sembra intenzionato a riscattare. Se i blaugrana dovessero accettare la proposta arriverebbe, dunque, la beffa nei confronti di Marotta e Ausilio che da tempo avevano stabilito i contatti con l’entourage del centrocampista