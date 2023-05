Tegola Juventus, stagione finita: infortunio grave, c’è lesione

Maggio rappresenta essere il mese più importante della stagione della Juventus. Da qui a qualche settimane si deciderà per l’appunto il futuro della Vecchia Signora, sia in campo che fuori, anche se i presupposti non fanno ben sperare la piazza su ambo i fronti, soprattutto su quello sportivo.

Per questo finale di stagione, infatti, Massimiliano Allegri ha perso uno dei suoi giocatori più forti e carismatici a causa di un infortunio grave, che non gli permetterà di essere a disposizione per queste ultime uscite fra Serie A ed Europa League. Una notizia, questa, che mette ovviamente in difficoltà il tecnico bianconero che, come già fatto nel corso di questa stagione, studierà una soluzione valida per portare a casa risultati positivi nonostante tutto.

Juventus, stagione finita: Allegri costretto a trovare delle alternative

Già dai primissimi momenti le sensazioni dello staff medico bianconero erano tutt’altro che positive, confermate poi anche dai risultati degli esami clinici ai quali si è sottoposto in mattinata il giocatore. Recatosi prestissimo al J Medical, lo juventino si è reso conto che con questo infortunio il suo finale di stagione è stato messo fortemente in discussione, visto che gli esami hanno addirittura evidenziato una lesione.

Allegri dovrà dunque cercare delle soluzioni per sopperire a questa assenza che non ci volveva affatto in vista di un finale di stagione intenso e ricco di partite. Il tecnico bianconero ha comunque a disposizione diverse alternative all’altezza, ma il carisma e l’esperienza del giocatore sarebbe potuta tornare utile soprattutto in Europa League.

Infortunio grave, tegola Juventus: le condizioni

La diagnosi non lascia dubbi in merito, visto che Allegri dovrà fare a meno del bianconero per questo finale di stagione. In attesa del comunicato della Juventus, TMW ha anticipato la Vecchia Signora svelando che alla fine l’infortunio di Bonucci è risultato essere più grave del previsto, visto che per il capitano bianconero si tratta di una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra.

Juventus, infortunio Bonucci: tempi di recupero lunghi

Brutte notizie arrivano sul fronte Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus si è infatti fermato a causa di un infortunio all’adduttore che, quasi sicuramente, lo costringerà a tornare in campo direttamente nella prossima stagione. L’ex Milan proverà comunque un recupero in extremis, almeno per un’ipotetica finale di Europa League, anche se le possibilità di riuscita sono basissime.