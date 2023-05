Tutti pazzi per il nuovo Drogba: costa 28 milioni di euro

Gli occhi sono puntati su un attaccante straordinario: per molti potrebbe essere il nuovo Drogba. Ecco tutti i dettagli

Grande attaccante cercasi. In tutta Europa impazza la ricerca di nuovi bomber in grado di far fare il salto di qualità alle squadre più blasonate del Vecchio Continente.

Inarrivabili, o quasi, fuoriclasse già esplosi come Haaland o Osimhen, tutte le squadre più importanti sono alla ricerca di quei talenti che potrebbero diventare i nuovi Erling e Victor. O magari i nuovi Drogba.

Per esempio c’è un giovane bomber che in Spagna sta facendo benissimo. Un talento che piace già a moltissime squadre di Premier, e non solo.

Il paragone è di quelli scomodi. Non solo per un calciatore della sua età, con una carriera ancora tutta da costruire, ma anche per giocatori già affermati, come Osimhen. Perché Didier non è stato solo una leggenda del calcio inglese, del Chelsea in particolare, ma del calcio africano più in generale.

Eppure, per caratteristiche, fisico, tecnica, senso del gol, stanno esplodendo in questi anni degli attaccanti che in qualche maniera potrebbero anche ricordare il vecchio leone ivoriano.

Tra questi un talento che si sta imponendo in Liga e che potrebbe fare al caso di moltissime squadre in tutta Europa, anche tra quelle più blasonate.

Il nuovo Drogba fa gola a mezza Europa: occhi puntati su Toure

Se l’attaccante dell’anno, per molti, è proprio Osimhen, è altrettanto vero che non tutti, anzi, probabilmente nessuno potrà arrivare a spendere la somma che il Napoli chiede per il nigeriano. Si parla di non meno di 150 milioni di euro, una valutazione che nemmeno il PSG potrebbe accettare con leggerezza.

Per questo motivo in molti cercano alternative, e una di queste potrebbe essere stata individuata nel giovane El Bilal Toure, un giovane attaccante che ha tutto per diventare un top player nei prossimi anni.

Centravanti maliano classe 2001, cresciuto in Africa ma portato giovanissimo in Europa dallo Stade Reims, che lo ha già fatto debuttare anche in Ligue 1 con risultati importanti, in questa stagione è esploso in maniera probabilmente definitiva in Liga, con la maglia dell’Almeria.

6 gol e 2 assist in 19 partite in Liga sono un bottino importante per un calciatore che ha ancora tutta una carriera davanti e un futuro da scrivere. Ed è per questo motivo che molti club, soprattutto in Inghilterra, lo hanno già messo nel mirino. Si parla in particolare di Burnley, Brentford e Wolverhampton.

Occhio però alle sorprese italiane. Dovesse infatti cedere un altro talento portentoso come Hojlund, chissà infatti che non possa pensarci anche l’Atalanta. Anche perché per il momento il prezzo del cartellino è comunque abbordabile: non meno comunque di 25 milioni di euro, forse 30.

Un costo tutto sommato accettabile per quello che potrebbe diventare uno degli attaccanti più importanti del calcio europeo nei prossimi anni.