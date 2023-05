Dalla Premier al Milan: ‘vendetta’ sull’Inter

Il Milan, uscito sconfitto dal derby di Champions League contro i rivali dell’Inter, si prepara ad affrontare la sfida contro lo Spezia

Per il tecnico rossonero, questo finale di stagione dirà molto in merito al suo futuro sulla panchina del Milan. Oltre ad essere chiamato nell’impresa di ribaltare lo 0-2 contro l’Inter in Champions League, Stefano Pioli dovrà cercare di centrare la qualificazione alla massima competizione europea tramite campionato.

Il ‘Diavolo’ si trova attualmente al quinto posto in classifica, a meno due dall’Inter quarta. Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona, queste sono le ultime quattro sfide di campionato che attendono la squadra rossonera. Juventus a parte, le altre gare sono decisamente abbordabili per il club milanese, almeno sulla carta.

C’è anche da sottolineare che lo Spezia, cosi come il Verona, si stanno giocando la permanenza in Serie A, e questo le porterà ad affrontare la gara con il Milan mettendo in campo tutte le proprie energie. La dirigenza osserva la situazione e, in caso di mancata qualificazione, sta pensando di sollevare dall’incarico Stefano Pioli. Qualora ciò si verificasse, la società ha già individuato il possibile sostituto.

Pioli sempre più a rischio, il Milan valuta le alternative: De Zerbi il preferito

Il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera, in caso di separazione da Stefano Pioli, è quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico, alla guida del Brighton dallo scorso settembre, sta disputando una buona stagione in Premier League.

L’allenatore ex Sassuolo ha portato il club inglese al settimo posto in classifica a quota 55 punti, addirittura a meno otto dal quarto posto con una partita in meno. Il grande calcio espresso dal classe 1979 ha scaldato i cuori dei tifosi, che lo acclamano sempre di più.

Il rendimento del Brighton non è passato inosservato agli occhi del Milan, che ha individuato in De Zerbi l’erede perfetto per aprire un nuovo ciclo. Nonostante l’allenatore abbia più volte dichiarato di trovarsi molto bene nel Brighton, difficilmente rispedirebbe al mittente un’offerta da parte dei rossoneri.

Oltre al campo, può verificarsi un nuovo derby anche in sede di mercato. Su De Zerbi, infatti, è forte anche l’Inter, che valuterà al termine della stagione se continuare con Simone Inzaghi oppure prendere altre strade.

Visto il buon rendimento che la squadra nerazzurra ha trovato nell’ultimo periodo, la dirigenza alla fine può decidere di confermare la fiducia al tecnico piacentino. Stefano Pioli è chiamato ad invertire la rotta, per cercare di convincere la società a credere ancora nel suo progetto. De Zerbi attende, pronto a prendere il primo aereo per Milano in caso di una chiamata rossonera.