Esonero Allegri, la Juve corre ai ripari: chi arriva al suo posto

Max Allegri sempre più vicino all’esonero: la Juventus ha già individuato il suo possibile sostituto, i tifosi sono in delirio

Il gol a tempo scaduto di Gatti tiene ancora in vita la Juventus. Il Siviglia, all’Alianz Stadium, ha dominato e stava per chiudere i discorsi per qualificazione alla finale di Europa League. I bianconeri, che possono recriminare per un rigore non concesso su Rabiot, hanno però chiuso in pareggio ed ora sperano ancora.

C’è infatti da conquistare una finale e, possibilmente, un trofeo europeo dopo decenni di digiuno, una coppa che al contempo regalerebbe alla Juve la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, bypassando ogni discorso su punti di penalizzazione ed altro in Serie A.

Servirà decisamente un’altra Juve, però, più pimpant e propositiva, magari anche con un Vlahovic più pungente del calciatore avulso visto ieri. I tifosi, intanto, non ne possono più di Max Allegri. La Juventus continua ad avere un gioco che latita e su Twitter continua a spopolare l’hastag #Allegriout.

Un segnale evidente di come il malumore serpeggi tra la tifoseria bianconera. La squadra, d’altronde, ha ben 17 punti dal Napoli capolista e già scudettato, una distanza che, almeno sulla carta, non è evidenziata dai valori delle due rose. I bianconeri, peraltro, hanno perso entrambi gli scontri diretti con i partenopei.

Juventus, addio Allegri: Antonio Conte in pole

Al di là delle penalizzazioni e dei processi sportivi, la stagione della squadra bianconera è stata decisamente deludente ed in più di un’occasione Allegri ha addirittura rischiato l’esonero. Sempre in bilico, sembra essere quasi al capolinea la sua avventura bis alla Juventus.

Certo, c’è da chiudere una stagione ed Allegri resterà sicuramente fino a fine stagione, poi dovrebbe essere divorzio. La Juve, infatti, ha nel mirino Cristiano Giuntoli – sempre più vicino – come prossimo direttore sportivo e le scelte in panchina dovrebbero essere diverse, anche perché è andato via Andrea Agnelli, amico personale di Allegri ed uno dei suoi sponsor principali.

Addio, quindi, nonostante il contratto molto oneroso che lega il tecnico alla società bianconera. Già, ma chi potrebbe arrivare al suo posto? Molto dipenderà anche dal futuro dei bianconeri, attesi da una penalizzazione in classifica che potrebbe escluderli dalle coppe europee.

Il sogno – ed uno dei grandi obiettivi – è il ritorno in panchina di Antonio Conte che sicuramente infiammerebbe la piazza nuovamente; al contempo, però, non si escludono altre piste, in primis quella legata a Tudor, altro ex calciatore bianconero già a Torino con il ruolo di allenatore in seconda.