Ilary Blasi basita, decisione irrevocabile: è finita

Ilary Blasi senza parole: adesso la decisione e definitiva e non si può tornare più indietro. E’ arrivata l’ufficialità

Non c’è pace per Ilary Blasi. La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” vive ormai sotto il fuoco incrociato degli haters e dell’ex marito Francesco Totti, con una vera e propria battaglia in tribunale che prosegue relativa al divozio dei due.

Non mancano vere e proprie frecciate, quasi dispetti, con l’ex capitano della Roma che in pubblico si fa vedere sempre più in grande sintonia con Noemi Bocchi. Ultima uscita dei due accanto all’Olimpico, in occasione della semifinale di Europa League tra la Roma ed il Bayer Leverkusen.

Ilary Blasi, invece, si sta godendo la sua storia d’amore con Bastian ed a riguardo non sono certo poche le immagini che li ritraggono insieme. Al contempo, però, la conduttrice è tornata in prima linea su Canale 5, al timone del reality show sui naufraghi.

Ed anche in Honduras, nella splendida location di Cayos Cochinos, non mancano i problemi per la bellissima conduttrice, alle prese con i concorrenti ma anche con i problemi in studio, in primis con Enrico Papi. Una presunta frizione tale da ipotizzare addirittura un allontanamento di quest’ultimo ma smentita dallo stesso conduttore.

Ilary Blasi, il litigio con Cecchi Paone: la decisione del concorrente

Se la situazione con Enrico Papi è rientrata, un’altra grana è scoppiata, direttamente dall’Isola, per Ilary Blasi. E stavolta non è stato possibile attuare alcun rimedio. Alessandro Cecchi Paone, infatti, ha deciso di abbandonare il gioco.

Una decisione che sembrava l’epilogo più naturale e scontato possibile vista la furiosa litigata che lo scrittore e giornalista ha avuto con la conduttrice in diretta. A Cecchi Paone non andava giù l’idea di doversi separare da Simone Antolini, l’altra metà della coppia con cui ha preso parte a quest’edizione. Avrebbe, infatti, voluto proseguire il gioco con il ragazzo.

Ilary nera con Cecchi Paone #isola pic.twitter.com/rBBLw2qFhD — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) May 8, 2023

“Un gioco al massacro” le parole dure utilizzate da Cecchi Paone che era stato chiarissimo circa le condizioni per la sua prosecuzione all’interno del reality. “Io e Simone vogliamo proseguire come coppia, sennò sono pronto a lasciare” aveva spiegato. Ebbene, detto fatto. Antolini, nell’ultima puntata, non era stato protagonista perché bloccato in infermeria a causa di un malore.

Ebbene, questo gli ha impedito di continuare nel gioco. E contestualmente, Cecchi Paone, mantenendo fede alla parola data, ha deciso anche lui di lasciare il gioco rientrando in Italia. “Per problemi di salute ha lasciato l’Isola Simone Antolini e Cecchi Paone ha optato per non proseguire” la versione data dai social del programma.