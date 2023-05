Inter occhio: Zhang vuole vendere subito due big

In casa Inter c’è concentrazione sul finale di stagione tra Champions e campionato ma si inizia a pensare anche al calciomercato

Il sogno Champions League prosegue per i nerazzurri che puntano a conquistare la finale dopo il 2-0 dell’andata contro il Milan. Nel frattempo gli uomini di Inzaghi sanno di dover conquistare un posto tra le prime quattro per assicurarsi la partecipazione alla massima manifestazione continentale anche il prossimo anno.

L’Inter di Simone Inzaghi sa di dover vivere un finale di stagione ricco di impegni ed emozioni ma il club è già al lavoro per cercare le giuste mosse in vista della prossima stagione. La società sta valutando rinnovi, acquisti e cessioni da mettere a segno in estate per sistemare la rosa a disposizione del tecnico sempre più vicino alla conferma. La dirigenza potrebbe decidere di lasciar partire qualche big in vista della prossima estate per sistemare i conti della società.

Calciomercato Inter, i possibili sacrificati del club per l’estate

Intervistato da Calciomercato.it, Giuseppe Bergomi ha fatto il punto su quello che è il momento dell’Inter e quelle che potrebbero essere le mosse in sede di mercato al termine di questo campionato.

L’ex capitano dei nerazzurri ha parlato di quelle che potrebbero essere le cessioni del club per sistemare i conti al termine del campionato: “Al termine del campionato bisognerà capire se la società avrà la forza di tenere calciatori importanti come Lukaku e Brozovic. Possibile che sia il bisogno di sacrificare qualcuno. Ho la sensazione che qualcuno possa andare via ma credo sia una cosa normale nel calcio di ora. Lukaku e Brozovic sono calciatori importanti ma poi le valutazioni le farà il club”.

Bergomi ha poi continuato parlando sia delle scelte in merito alla rosa che in merito alla panchina: “Tutto sarà valutato anche in base all’aspetto economico ed alle scelte del club e di Zhang. Per quello che riguarda la panchina – ha affermato ai microfoni di Calciomercato.it – non ho mai pensato che Inzaghi dovesse andare via. L’ho difeso e lo difenderò sempre. Sono dalla parte di Inzaghi e credo sia importante dare continuità al progetto”.

I buoni risultati della squadra nerazzurra nell’ultimo mese potrebbero essere decisivi per il futuro del tecnico che appare sempre più vicino alla conferma. Il tecnico infatti potrebbe restare almeno un’altra stagione alla guida della squadra nonostante le numerose voci di sostituzione arrivate nei mesi scorsi.