Juve penalizzata, altro che 9 punti: maxi stangata | Come cambia la classifica

La Juventus e una forte penalizzazione con la classifica di Serie A che cambia nuovamente in maniera radicale

La penalizzazione di 15 punti era stata sospesa in attesa di una nuova udienza. Ecco cosa succede.

Una decisione arriverà quindi prima della fine del campionato con la squadra di Allegri che rischia fortemente di uscire di nuovo dalla zona Champions League. Una possibile mazzata per il club che in campionato aveva compiuto una rimonta importante fino ad arrivare al secondo posto in Serie A allungando sulle rivali. Finale di stagione decisivo per Danilo e compagni che dovranno provare a difendere sul campo un posto tra le prime quattro cercando contestualmente di alzare l’Europa League, un trofeo continentale che manca da molti anni in casa bianconera.

Penalizzazione Juventus, rischio mazzata per i bianconeri

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile handicap di 9 punti, come richiesto inizialmente dal procuratore Chiné.

Stando a quanto affermato da ‘Libero’, non è però da escludere che si possa arrivare anche ai 15 come era stato deciso dalla prima udienza. Un giudizio che arriverà entro la fine di questa stagione calcistica anche per determinare poi quelli che saranno i posti che la Serie A dovrà comunicare per le prossime competizioni europee. Il Collegio di garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni a stretto giro di posta ed il 22 maggio ci sarà la nuova decisione.

Una decisione che arriverà da parte della giustizia relativa a quello che è il caso plusvalenze. Il rischio quindi per i bianconeri è di scivolare nuovamente in classifica uscendo di nuovo dalla zona Champions League. Una pena che, se dovesse arrivare, dovrà essere afflittiva per la squadra di Allegri che rischia fortemente di veder vanificato quanto di buono fatto in Serie A durante la seconda parte di stagione.

La Juventus è in attesa poi del giudizio anche per quello che riguarda la manovra stipendi. Un altro processo che potrebbe mettere a serio pericolo la partecipazione della squadra bianconera alle coppe europee in vista della prossima stagione e rivoluzionare di fatto il progetto tecnico del club.

Una possibile rivoluzione che andrebbe a colpire anche i protagonisti in campo e lo staff tecnico. Non è da escludere che la società possa infatti decidere di ripartire da un nuovo allenatore andando a contenere i costi relativi agli alti ingaggi percepiti dai big.