Juventus, altra batosta: il dato ora è ufficiale

La Juventus incassa l’ennesima batosta di una stagione complicata: a dirlo è un dato ufficiale. Ecco i dettagli

Lo stile di gioco della Juventus continua ancora a far discutere sia gli addetti ai lavori che i tifosi che non hanno più fiducia in Massimiliano Allegri. E così, mentre su social spopola l’hashtag #AllegriOut, la Juventus pensa al match contro la Cremonese.

La ‘Vecchia Signora’ non può sbagliare anche questa partita consapevole del fatto che d’ora in poi dovrà raccogliere più punti possibili per sperare di rientrare tra le prime quattro della classifica di Serie A. Lo spettro di una stangata da parte dell’UEFA, più volte evocata dal presidente Aleksandr Ceferin, è dietro l’angolo e i tifosi non vogliono assolutamente perdere l’ennesima occasione contro un avversario come la Cremonese con un piede già in Serie B.

Nel frattempo arriva un’altra batosta, questa volta non sul campo bensì dal punto di vista dello share televisivo.

Juventus, flop di ascolti su Rai 1 durante la sfida col Siviglia

Come indicato dall’Agcom, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tutte le partite di interesse nazionale devono essere trasmesse anche in chiaro, quindi sul principale canale nazionale: Rai 1. Ebbene, dal punto di vista degli ascolti la partita europea che ha visto contrapposte Siviglia e Juventus è stata un autentico fallimento se si pensa che la ‘Vecchia Signora’ sia la squadra più tifata d’Italia con un bacino di utenti che supera gli otto milioni.

Calcioefinanza riporta i dati flop dell’andata di UEFA Europa League: 3.772.000 spettatori pari al 18% di share. Andando più nel dettaglio, nel primo tempo gli spettatori sono stati 2.621.000 (13,7%), mentre nel secondo 3.880.000 (17,6%.).

Numeri molto deboli e che dimostrano quanto quest’anno la Juventus non attiri più il pubblico come una volta (un dato questo che deve allarmare non poco la nuova dirigenza guidata dal presidente Ferrero).

Basti solamente pensare che già il fatto che la partita sia stata trasmessa dal primo canale della televisione di Stato, in un orario accessibile a tutti come le 21, avrebbe dovuto come minimo ‘attirare’ milioni e milioni di tifosi che di solito seguono la loro squadra del cuore sulle principali pay tv del mercato televisivo come Sky e Dazn (entrambe detentrici dei diritti tv dell’Europa League). E invece solo tre partite della Juventus trasmesse in chiaro (il doppio scontro contro l’Inter e i quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio) hanno visto superare il 20% di share, considerato il minimo sindacale dagli addetti ai lavori dello share televisivo.