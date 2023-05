Juventus, colpo di grazia: che tegola per Allegri

La Juventus ha acciuffato in extremis il pareggio in casa contro il Siviglia nella semifinale di Europa League, ma purtroppo è arrivata una brutta notizia

E’ andata tutto sommato bene nella semifinale di Europa League: la Juventus ha agguantato il pareggio in extremis in casa contro il Siviglia. Il gol di Gatti è arrivato al 97′, praticamente nell’ultima azione utile.

Un difensore che tiene in piedi i bianconeri in vista della semifinale di ritorno: si ripartirà di fatti, da zero. Un difensore ancora decisivo in Europa League, con i suoi gol che sono decisivi. Lo sono sempre stati nella sua carriera quelli di Leonardo Bonucci, che non ha potuto essere protagonista fino in fondo della gara di giovedì sera.

Partito titolare, l’esperto centrale ha dovuto lasciare il campo al 60′. Ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Eloquente il suo gesto: ha chiesto subito il cambio con gli inconfondibili movimenti delle braccia. Si era capito subito che si trattava di un infortunio di natura muscolare. E infatti il difensore è stato sottoposto agli esami di rito: la risonanza ha evidenziato una lesione muscolare, che lo terrà fermo tra i 15 e i 20 giorni.

Juventus, Bonucci ko: il punto sul futuro

Un problema non grave, ma nemmeno da poco. Il capitano salterà sicuramente le gare contro Cremonese ed Empoli in campionato, ma anche il ritorno di Europa League contro il Siviglia. Tuttavia la sua stagione non può considerarsi finita, perché calendario alla mano sarebbe recuperabile per l’eventuale finale di Europa League, che i bianconeri giocherebbero contro una Roma e Bayer Leverkusen. Nello specifico, l’infortunio è una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

I tempi, appunto, vanno dai 15 ai 20 giorni. Da capire, chiaramente, se varrà la pena o meno forzare per il rientro. A questo punto un obiettivo concreto dovrebbe essere l’eventuale finale: si tratta di una di quelle partite in cui Bonucci può dare un grande apporto. Ecco perché sarà importante capire se la Juventus riuscirà a passare il turno e poi fare tutte le valutazioni sulla data del rientro. Intanto, una data utile può essere quella del 28 maggio, giorno della partita contro il Milan, mentre per l’ultima di campionato contro l’Udinese il 4 giugno Bonucci dovrebbe essere ormai recuperato per riuscire comunque a completare la sua stagione.

Il futuro del viterbese, a dispetto dei rumors, dovrebbe essere ancora a Torino. Il centrale ha un altro anno di contratto che intende rispettare…