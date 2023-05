Kessie lascia la città: la notizia è sconvolgente

Frankie Kessie pronto a dire addio a Barcellona, la fuga dalla città spagnola è una notizia che fa piacere ai tifosi italiani

Kessie al Barcellona non ha disputato una annata indimenticabile, gli spagnoli si aspettavano ben altro e ora il campionato italiano può riavere in mano l’ex campione d’Italia con la maglia del Milan.

Una fuga dalla città che potrebbe essere definitiva. Sta facendo decisamente discutere quanto fatto da Franck Kessie, ormai sempre più lontano dal Barcellona come riportato anche da Sport. Xavi ha dato dei giorni di riposo e Kessie ha preso direttamente un aereo, quasi sollevato dal lasciare, seppur provvisoriamente la città spagnola e come anticipo per quanto potrebbe avvenire quest’estate. Non è stato un grande acquisto, seppur a parametro zero, del Barcellona in quanto il mediano non si saputo integrare negli schemi di Xavi.

Il tecnico non lo ritiene indispensabile, l’ex campione spagnolo ama gente che sa fare palleggio e non troppo di battaglia, cosa che invece alle squadre di Serie A interessa moltissimo considerando i ritmi ben diversi del campionato italiano. Kessie tornerebbe di corsa, ci sono alcune opzioni per lui.

Kessie in Serie A, ci siamo

Il mediano ivoriano potrebbe arrivare nuovamente in Italia, dopo aver lasciato il Milan non senza polemiche a costo zero. La sua partenza dai rossoneri era stata già assodata, il centrocampista da tempo aveva manifestato l’intenzione di non rinnovare con il Barcellona, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Nonostante il gol segnato al Real in Copa del Rey e la conquista della Liga, non è scattato in feeling con gli spagnoli. Kessie in Serie A, due le opzioni: Juventus e Inter.

Il centrocampista a costo zero per il Barcellona sarà comunque una plusvalenza, da sfruttare quindi con operazione di mercato congegnali. La Juve potrebbe proporre uno scambio tutto particolare: Arthur tornerebbe in Spagna, Kessie vestirebbe la maglia bianconera dando così la possibilità ai due club di cedere un elemento non utile e averne in campo un altro dalle caratteristiche diverse per i tecnici.

L’Inter su Kessie è vigile da mesi, ma qualcuno dovrà partire nel centrocampo nerazzurro. Anche in questo caso, club creativi nel proporre uno scambio. In questo caso il prescelto sembra Brozovic, il finale di stagione in crescendo sta convincendo il Barcellona a puntare sul croato. Anche in questo caso, uno scambio tra un calciatore che fa girare il pallone e chi sa stoppare sin dal nascere l’azione avversaria.