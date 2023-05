Tacchi e minigonna da sogno: la Canalis toglie il fiato

Elisabetta Canalis in tutta la sua eleganza e sensualità, gli ultimi scatti della showgirl sarda incantano e seducono senza scampo

Non dovrebbe essere più una sorpresa, ormai, il modo in cui Elisabetta Canalis riesce a risaltare agli occhi dei suoi fan. Ma è impossibile non rimanere senza parole ogni volta di fronte al suo fascino stratosferico, che ci accompagna da anni e suscita sempre lo stesso effetto.

La showgirl sarda, lo sappiamo, è una delle bellezze nostrane che maggiormente rapiscono l’attenzione degli ammiratori. Di gran lunga una delle presenze femminili più iconiche del mondo dello spettacolo, come testimonia la sua lunga carriera in cui più e più volte ha saputo raccogliere gli applausi incondizionati da parte del pubblico.

Intramontabile e senza tempo, Elisabetta si sta avviando alla soglia dei 45 anni con una bellezza che non ha minimamente risentito del trascorrere del tempo, anzi. Gli anni sembrano non essere passati per lei e ogni volta rivederla ci riporta indietro fino agli anni di Striscia la Notizia, quelli in cui si è affermata come popolarissima velina e diventando in tal senso uno dei volti di riferimento.

Inevitabilmente, sui social, Elisabetta continua ad essere una delle figure di spicco e non teme confronti con bellezze più giovani di lei. Anzi a volte il paragone è persino impietoso nei confronti di queste ultime. E ogni scatto ci conferma la bellezza e la sensualità con pochissimi eguali da parte della Canalis. Che naturalmente non perde occasione per farci girare la testa.

Elisabetta Canalis, gonna cortissima e tacchi spaziali: visione da urlo

In uno degli ultimi post, i primi piani di Elisabetta sono davvero da infarto. Tutta la sua eleganza seducente si riassume in un abito scuro che ne incornicia alla perfezione la silhouette, con una minigonna devastante.

Gambe perfette in primo piano, dettaglio inguinale, tacchi altissimi, il tutto evidenzia come non mai il suo fascino mozzafiato. E raccoglie consensi a destra e a manca come al solito. I suoi circa 3 milioni e mezzo di followers su Instagram sono in delirio, commenti e like a suo favore si sprecano. Poco altro da aggiungere, di fronte a una delle regine assolute della community. Che anche quest’anno, sicuramente, in estate lascerà il segno a suon di immagini indimenticabili. Già non vediamo l’ora, nel frattempo ci godiamo l’ennesimo spettacolo impagabile targato Canalis.