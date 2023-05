Tegola De Sciglio, il sostituto è in casa: la Juve ha scelto

Brutto infortunio per il laterale basso, Mattia De Sciglio, il difensore non tornerà a breve a far parte della rosa, ecco a chi pensano ora.

Negli ultimi anni ha avuto molte difficoltà, era esploso al Milan, in una delle squadre della sua città natale, Mattia De Sciglio, per poi avere un futuro di una importanza minore rispetto a quanto si sperava. Non inteso come club in cui giocare, sia chiaro, perché il classe ’92 ha lasciato la maglia rossonera per una altrettanto blasonata. Quella della Juventus, che lo prese nel 2017 senza però fargli mai trovare gran continuità.

Ad ogni modo, il lungo stop che adesso attende il difensore laterale, rappresenta comunque una brutta tegola per Max Allegri ed il suo staff. Tra la semifinale di ritorno di Europa League a Siviglia ed il finale di campionato, certo non sarebbe dispiaciuto avere una pedina in più.

Si è già capito invece che Mattia De Sciglio tornerà direttamente nel 2024 e che quindi, salvo recuperi super, salterà anche la prima parte della prossima stagione.

Colpo ‘in casa’: ecco il sostituto di De Sciglio

Adesso la Juve semplicemente, non può farci nulla, ma il campionato che verrà arriverà dopo il mercato estivo. E qui, i bianconeri possono riflettere su più fronti. Se il tecnico resterà Allegri è possibile che su quell’out continui ad operare Cuadrado, con la necessità allora di trovare un solo uomo che appunto non faccia sentire la mancanza di De Sciglio. Altrimenti, vista l’età del colombiano, la Vecchia Signora potrebbe anche pensare ad un doppio colpo.

Uno in realtà, è già stato fatto da tempo. I bianconeri infatti, hanno acquistato il classe 2000, Andrea Cambiaso, nel luglio del 2022 pagandolo circa 9 milioni di euro del Genoa. La società ligure lo lanciò giovanissimo in Serie A e gli appassionati di calcio si sono subito accorti della qualità anche offensiva del ragazzo. Che intanto è stato mandato a crescere ancora, stavolta al Bologna. In massima serie, il ragazzo di Genova ha giocato con i Felsinei, 28 gare mettendo a segno 3 assist. Diventando quindi, una delle pedine più importanti della squadra di Thiago Motta.

Molto probabile però, che al Bologna dovranno trovarsi un altro calciatore di simile importanza, visto che sembrerebbe proprio che la Juve starebbe pensando di riportarlo a casa. La prossima estate quindi, potrebbe essere decisiva per Cambiaso che finalmente riuscirebbe a vestire il bianconero, al suo terzo anno di Serie A. Cambiaso è anche un calciatore molto importante perché oltre a poter giocare da terzino destro, può anche essere spostato a centrocampo e sul versante opposto. Un futuro roseo, quello che si prevede per lui.