VAR: cambia tutto, la decisione è ufficiale

Rivoluzione VAR: la decisione ora è ufficiale e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro di quello che potrà succedere.

Il VAR è uno strumento che continua a far discutere sia in Italia che in Europa. La Juventus, per esempio, reclama per un rigore non dato a Rabiot nel match contro il Siviglia e si tratta di una decisione che rischia di condizionare il destino della qualificazione.

Ma, intanto, arriva una notizia importante che è destinata a rivoluzionare il VAR e cambiare tutto rispetto al passato. Si tratta di una decisione storica e vedremo se alla fine diventerà definitiva oppure sarà un caso isolato.

Rivoluzione VAR: cambia tutto, ecco i dettagli

Il VAR continua ad essere sempre al centro delle polemiche e non solo in Italia. La mancanza di decisioni unanime sta portando a diverse polemiche e in molti chiedono un passo indietro considerando che, nonostante la presenza della tecnologia, sono diversi gli errori e per questo motivo si chiede di cambiare il tutto oppure abbandonarlo.

Intanto, però, arriva una notizia molto importante e che potrebbe davvero rappresentare una vera e propria rivoluzione per tutto il mondo del calcio. Secondo quanto riferito dal Telegraph, nel posticipo di lunedì in Premier League l’arbitro spiegherà tutte le decisioni prese in video ai tifosi attraverso la pubblicazione del dialogo tra direttore di gara e Var. Possiamo parlare di una scelta storica e che potrebbe cambiare tutto rispetto al passato.

Un esperimento che, se darà i risultati giusti, magari sarà ripetuto anche in futuro in Premier League, ma non è da escludere anche che lo facciano in altri campionati. La prima a muoversi, come spiegato in precedenza, è stata l’Inghilterra, ma ora tutto può succedere e possiamo dire che il calcio sta cambiando e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro anche sul futuro del VAR.

Premier League, i tifosi potranno ascoltare i dialoghi tra arbitro e VAR

I tifosi in Premier League potranno ascoltare i dialoghi tra arbitro e VAR. Si tratta di una rivoluzione storica e per questo motivo tutti gli occhi saranno rivolti in Inghilterra nella giornata di lunedì. La speranza è che non sia una scelta isolata, ma che in futuro diventi una abitudine anche se, come detto in precedenza, resta da capire la volontà di proseguire su questa strada.

Sicuramente si aspetteranno i risultati per avere un quadro molto più chiaro e capire se l’esperimento avrà raggiunto l’obiettivo oppure no. Naturalmente stiamo parlando di una novità assoluta per il calcio europeo-