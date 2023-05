Addio Mancini, ribaltone sulla panchina della Nazionale: l’annuncio

Presto la Nazionale tornerà in campo, nel frattempo si sta parlando molto del futuro del CT Roberto Mancini

Il futuro della Nazionale e più ampiamente del calcio italiano continua ad essere sicuramente un rebus. Dal 2006 in poi, anno storicamente rilevante visto lo scoppio di Calciopoli e la vittoria dell’ultima Coppa del Mondo, l’Italia ha collezionato risultati complessivamente deludenti. Specialmente al di fuori del contesto europeo dove sono arrivare due eliminazioni ai gironi dei Mondiali e due non qualificazioni. Tuttavia, in questo lasso di tempo è anche arrivata la vittoria degli Europei che ha aiutato a rendere il tutto decisamente meno amaro.

Tra i protagonisti del successo azzurro c’è senza dubbio il commissario tecnico Roberto Mancini. L’allenatore della Nazionale, tuttavia, anche se è riuscito a primeggiare in Europa, non è stato esente da critiche. Soprattutto per via di alcune scelte che hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. Più volte il CT Mancini ha optato per delle convocazioni discutibili e questo non ha fatto altro che farlo finire al centro di alcune polemiche.

Secondo alcuni il suo modo di fare non sarebbe produttivo nei confronti della Nazionale. Certamente Mancini ha dimostrato coraggio in questa sua avventura azzurra ma ha volte ha preferito puntare su giocatori giovani che hanno fatto fatica ed entrare nei meccanismi della Nazionale. Questo rischia di creare dei ritardi sotto l’aspetto dell’amalgama. E di tempo ce n’è poco visto che in questa e nella prossima stagione l’Italia si giocherà l’accesso ai prossimi Europei. Quelli che si giocheranno in Germania nel 2024.

Nazionale, svelato il futuro in panchina di Roberto Mancini

La favorita è la Germania padrona di casa ma l’Italia proverà comunque a confermarsi campione. Anche perché gli ultimi ricordi in terra teutonica sono particolarmente dolci. Ciononostante, in concomitanza alle qualificazioni al torneo, sta continuando a tenere banco anche il futuro di Mancini sulla panchina della Nazionale. Secondo alcuni avrebbe dovuto rinunciare all’incarico dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord. Secondo altri ha invece fatto a bene a rimanere al suo posto.

A spazzare via ogni dubbio circa il destino della panchina azzurra è stato lo stesso CT Mancini. Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti per l’evento Milano Football Week, l’allenatore ha spazzato via ogni dubbio. Il suo futuro sarà ancora quello di commissario tecnico dell’Italia. Niente futuro in un club, almeno fino al prossimo Europeo, per il tecnico.

In passato si era infatti parlato molto di un suo possibile ritorno al vecchio ruolo di allenatore di club. Possibilità che è però stata smentita da Mancini in prima persona. Sulle sue tracce c’era la Juventus che, in caso di addio da parte di Massimiliano Allegri, avrebbe ben volentieri puntato sull’attuale CT azzurro. Discorso molto simile anche per il suo ex Inter.