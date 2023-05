Come Mourinho: via dall’Inter dopo la Champions

Come José Mourinho, anche un protagonista di questa Inter potrebbe lasciare i nerazzurri dopo una eventuale vittoria della Champions League

Una finale di Champions League più vicina dopo la vittoria nella semifinale d’andata contro il Milan. L’Inter è pronta nuovamente a scrivere la storia dopo il Triplete del 2010, stavolta prendendosi anche la rivincita – vent’anni dopo – nei confronti dei cugini rossoneri.

La vittoria contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato è la migliore delle notizie per i nerazzurri che sono ora proiettati sull’Euroderby di ritorno. E Simone Inzaghi può decisamente sorridere, perché le sue bocche di fuoco sono più calde che mai. Lukaku, per il suo 30esimo compleanno, si è regalato addirittura una doppietta ed in gol è andato anche Lautaro Martinez quando subentrato dalla panchina.

Insomma, la migliore delle notizie per il tecnico tanto bistrattato e criticato, ad un passo dall’esonero con i social inviperiti nei suoi confronti ed ora pronto a prendersi una succosa rivincita. Oltre alla Champions League, infatti, è in finale di Coppa Italia ed in bacheca ha già messo una Supercoppa. Un mini Triplete, insomma, proprio come José Mourinho nel 2010.

Inter, Lautaro Martinez addio: lo United all’assalto

Proprio come accadde in quella squadra, con lo ‘Special One’ che andò via dopo il trionfo di Madrid per allenare il Real, anche in questa formazione dopo l’eventuale Champions alcuni dei protagonisti potrebbero lasciare. Non Simone Inzaghi che, dopo le critiche ricevute sarebbe più che blindato in caso di conquista della coppa. Bensì il miglior marcatore con 24 gol all’attivo, Lautaro Martinez.

Il ‘Toro’ è certamente uno dei calciatori più rappresentativi dei nerazzurri. L’attaccante sta esplodendo definitivamente e molti top club europei gli hanno già messo gli occhi addosso. Tra questi il Manchester United, pronto ad aprire i cordoni della borsa per portare l’argentino in Premier League.

I ‘Red Devils’, infatti, sono disposti a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per convincere l’Inter a privasi del suo numero 10. Pur avendo esigenze di cassa, il club di Zhang non ha tuttavia alcuna intenzione di cedere l’argentino, considerato un pilastro dell’Inter attuale e di quella futura.

Negli ultimi tre anni il rendimento di Lautaro è stato elevatissimo. Anche nei momenti bui non ha mai fatto mancare il suo apporto, inoltre quest’anno ha giocato alcune partite con la fascia da capitano al braccio, a testimoniare di quanto società e allenatore credano in lui.