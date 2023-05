Doppio affare Juventus-Bologna: asse caldissimo

Un calciomercato estivo bollente attende la Juventus, pronta a siglare ben due affari con il Bologna: ecco i nomi in ballo

La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata ad un finale di stagione davvero avvincente, visto che i bianconeri hanno in ballo ancora due importanti obiettivi.

Il primo si chiama, ovviamente, Europa League. Dopo il pari strappato allo scadere nella semifinale d’andata contro il Siviglia grazie al gol di Gatti, la ‘Vecchia Signora’ ha tutta l’intenzione di andare in Spagna per cercare una grande impresa. Concludere l’annata giocando una finale europea sarebbe davvero il massimo, a maggior ragione rispetto a tutto ciò che ha caratterizzato la complicata stagione per gli uomini di Allegri. D’altro canto rimane importante continuare a macinare punti e successi pure in Serie A.

Perchè al di là di come andrà a finire la telenovela legata al caso plusvalenze fittizie e alla nuova penalizzazione che dovrebbe ufficialmente arrivare entro fine mese, i bianconeri hanno il dovere di restare in alto. Poche settimane e poi si parlerà solo di un tema: non più il calcio giocato bensì un calciomercato estivo che, da Torino, promette scintille. Perchè il profetto per il futuro richiederà sforzi di un certo peso per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore toscano e, allo stesso tempo, fare spazio a nuove uscite. Si vocifera come in attacco, in caso di mancato accesso alle coppe europee, Dusan Vlahovic potrebbe dire addio dopo un anno e mezzo di Juventus.

Ritorno e nuovo addio: la Juve ‘chiama’ il Bologna

In mediana, invece, tutto ruoterà intorno a Adrien Rabiot. Il francese, pupillo e pedina insostituibile per il ‘Conte’ Max’, rimane in scadenza e potrebbe salutare a zero. Tra acquisti e cessioni potrebbe poi scaldarsi l’asse con il Bologna che, già dallo scorso luglio, ha accolto in prestito uno dei gioielli di proprietà della Juventus.

Quell’Andrea Cambiaso prelevato dal Genoa per quasi 9 milioni di euro e poi girato ai felsinei per dargli modo di giocare con continuità. E il laterale 23enne, in estate, esaurirà il suo accordo con il Bologna per fare ritorno a Torino. Inizierà così la sua avventura con la maglia a strisce bianconere, visti gli addii inevitabili – pure quelli a zero – Di Cuadrado e Alex Sandro. Ma con il club emiliano i contatti potrebbero intensificarsi anche per le entrate per la squadra rossoblù.

Perchè la società torinese vorrebbe ripercorrere un pò il percorso fatto da Cambiaso e girare in prestito Fabio Miretti, magari proprio al Bologna. Un asse che – come anticipato – rischia dunque di regalare sorprese in un senso e nell’altro. Il 19enne centrocampista, nonostante ben 37 presenze agli ordini di Allegri, con ogni probabilità saluterà a titolo temporaneo: l’ipotesi Bologna resta più che concreta.