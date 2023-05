Juventus scatenata: colpo nerazzurro, soldi e scambio

Le ultimissime di calciomercato sulla Juventus. Giuntoli in arrivo, con il primo colpo che potrebbe arrivare davvero dall’Atalanta: ecco come stanno le cose

A meno di sorprese sarà Cristiano Giuntoli il nuovo Direttore sportivo della Juventus. Tanto che si parla già dei suoi primissimi colpi per inaugurare la sua avventura in bianconero. Uno di questi potrebbe arrivare da Bergamo, dall’Atalanta.

Dal mercato al campo, passando per le nuove sentenze sulle plusvalenze e la manovra stipendi. ‘La Vecchia Signora’ infatti il 22 maggio sarà sul banco degli imputati, davanti alla Corte Federale d’Appello, per il terzo processo sulle plusvalenze. Dopo le motivazioni prodotte dal Collegio di Garanzia, la sensazione è che per la Juventus arriva una penalità in classifica tra 8 e 12 punti. Se così fosse, mantenere la Champions sarebbe di fatto impossibile.

Juve che verrà: tra nuovo ds e mercato

Con l’obiettivo prioritario di giocare la prossima Champions, sperando sempre che la Uefa, fascicolo aperto lo scorso 23 marzo, non la escluda da tutte le competizioni europee, la Juventus giovedì prossimo a Siviglia si giocherà l’accesso alla finale di Europa League dopo l’1-1 dell’Allianz. Vincendo la Coppa, Bonucci&Co. sarebbero ammessi di diritto alla massima competizione continentale.

Con o senza Champions però, la nuova governance, guidata dal presidente Gianluca Ferrero e dall’ad Maurizio Scanavino, pensa a come rifare la Juventus del prossimo anno. In primis, nel mirino ci sarebbe Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli, legato ad Aurelio De Laurentiis fino al 2024. Il dirigente fiorentino avrebbe detto sì alla feroce corte bianconera e a breve potrebbe sbarcare alla Continassa. Rimanendo in tema di mercato, i bianconeri avrebbero già mirato il primo obiettivo per la mediana 2023-2024 di Massimiliano Allegri. Parliamo di un’indicazione del tecnico.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, Massimiliano Allegri avrebbe indicato in Teun Koopmeiners un profilo perfetto per la sua prossima mediana. L’olandese di Castricum, 25 compiuti il 28 febbraio, ha un contratto con l’Atalanta fino al 2025 con opzione al 2026 e guadagna 1,5 milioni netti.

In questa serie A, l’ex Az Alkmaar, da cui l’Atalanta lo prelevò nel 2021 pagando 14,5 milioni, in 30 gare ha segnato 7 gol e fornito 3 assist. Un gol in 15 gare con lOlanda, il mancino alla corte di Gian Piero Gasperini si sta facendo valere sia come interno sia come trequartista, dimostrando di aver subito assimilato tattiche e fisicità del calcio italiano. La Juve potrebbe offrire 20 cash più il cartellino di un giovane di valore, magari Soule convocato dall’Argentina per il Mondiale under 20 casalingo.

Al suo primo anno in nerazzurro i gol erano stati 4 in 30 gare, numeri quindi in crescendo per un calciatore duttile, di quelli che Allegri ha sempre voluto in rosa. La Juventus ha ottimi rapporti con la società di Percassi, ovvio che un giocatore così vale almeno 20 milioni, forse di più considerando l’età. Con i soldi della Champions tutto sarebbe più facile, ora dipende dal campo e dai tribunali, italiani e della Uefa.