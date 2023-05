Penalizzazione Juve, cambia di nuovo tutto: c’è l’accordo

La Juventus continua a vivere una stagioni con grandi ribaltoni, sia per quanto riguarda il campo sia per quanto riguarda la giustizia sportiva al di fuori

I bianconeri, infatti, prima si sono visti togliere 15 punti dalla classifica, poi riaccreditati successivamente e ora devono attendere una nuova decisione per un’eventuale nuova penalizzazione.

Questa stagione della Juventus ha messo, totalmente, alla prova sia i calciatori che Massimiliano Allegri nella gestione delle situazioni al di fuori del rettangolo verde. I 15 punti di penalizzazione potevano ammazzare psicologicamente i bianconeri che si erano ritrovati a metà classifica ma questo non è successo.

Il tecnico livornese è stato bravo a riassorbire il colpo e a inanellare una serie di risultati utili consecutivi che, anche senza i 15 punti, li ha riavvicinati alla zona europea. Dove aver visto riaccreditata la penalizzazione i bianconeri hanno continuato mantenendosi al terzo posto, credendo nella qualificazione alla prossima Champions League. In attesa delle decisioni della giustizia sportiva italiana e da quelle che prenderà, probabilmente, anche l’UEFA.

Juventus, le ultime sulla penalizzazione

Questa mattina, attraverso le pagine di Tuttosport, l’avvocato Gaetano Intrieri ha voluto parlare della situazione legata alla Juventus e alle decisioni che verranno prese. Si attende una decisione per la giornata del 22 maggio dove molti si aspettano una nuova penalizzazione ma l’avvocato ha rivelato che i tifosi bianconeri possono stare tranquilli perché la condotta sleale può essere colpita una sola volta. Diversa, invece, la situazione se verrà messa al centro della discussione anche la situazione legata agli stipendi.

Oltre alle questioni extra-campo, però, la Juventus deve pensare anche alle gare di campionato da completare, con una Champions League da conquistare sul campo e, poi, ovviamente anche alla semifinale di ritorno di Europa League. I bianconeri, infatti, saranno impegnati in Serie A con alcune partite sulla carta agevoli per i ragazzi di Massimiliano Allegri, che potrebbero permettere loro di entrare nelle prime quattro e sperare di giocare le coppe europee nella prossima stagione.

Nella gara di andata di Europa League, invece, i bianconeri hanno riacciuffato il pareggio contro il Siviglia, all’Allianz Stadium, solamente al 97′ con una zampata di Federico Gatti che ha pareggiato l’iniziale vantaggio spagnolo con Youssef En-Nesyri. La sfida in trasferta, in un ambiente molto caldo, non sarà per nulla una passeggiata per la squadra piemontese che dovrà dimostrare nei 90′ mancati la voglia e la capacità di raggiungere la finale, a Budapest, contro la vincente tra Roma e Bayer Leverkusen.