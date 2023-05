Svolta Kessiè, firma in Serie A: ecco cifre e destinazione

Il calciomercato estivo potrebbe vedere il ritorno di Franck Kessie nel calcio italiano: sorpresa per la sua prossima squadra

Poco più di sei settimane e la sessione estiva di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti, mettendo da parte il calcio giocato e attirando su di sè l’attenzione dei maggiori top club europei.

Le squadre italiane, in realtà, si stanno già muovendo sottotraccia per puntare i profili ideali in vista della stagione che verrà. Dalla Juventus a Milan ed Inter, fino a Napoli, Lazio e Roma: è prevedibile che nei prossimi mesi ci sarà molto da raccontare tanto per le uscite quanto – soprattutto – per i colpi in entrata. Uno dei nomi che ha nel tempo ingolosito la Serie A rimane Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano a Barcellona non sta propriamente facendo impazzire di gioia Xavi che – visti i diversi infortuni – ha dovuto fare di necessità virtù dando sempre più spazio al talento classe 1996.

Ma il destino di Kessie lo porterà ben presto lontano dalla Catalogna e dalla Liga spagnola. Perchè il club di Joan Laporta ha altre priorità e tra queste non rientrerà l’ex milanista. Ecco, il Milan. Il club che Kessie ha deciso di salutare a zero dopo aver conquistato da protagonista il 19esimo scudetto della storia rossonera. Dei club a cui è stato recentemente avvicinato, quello di via Aldo Rossi non c’è mai stato veramente.

Riecco Kessie: triplo addio, offerta a sorpresa

Chi lo ha solo sfiorato lo scorso gennaio è stata invece l’Inter di Simone Inzaghi che col tanto discusso scambio con Marcelo Brozovic aveva provato a riportare in Italia il centrocampista a sei mesi dal suo addio. Attenzione, però, perchè chi alla fine potrebbe finire per mettersi in tasca il cartellino di Kessie è la Juventus.

Il club bianconero avrebbe già in mente una strategia ben precisa: scaricare gli esuberi dal cui tesoretto, poi, fare un’offerta quasi irrinunciabile per i catalani. Il primo per il quale si dovrà cercare nuova sistemazione è il brasiliano Arthur Melo: dopo lo sciagurato prestito al Liverpool – dove non ha mai giocato – la Juventus punterà a fare cassa con la sua partenza a titolo definitivo.

Discorso praticamente identico riguarda invece Denis Zakaria che tra qualche settimana chiuderà la sua avventura a titolo temporaneo con la maglia del Chelsea e potrebbe fruttare alla ‘Vecchia Signora’ diversi milioni.

Occhio, infine, a Weston McKennie che non dovrebbe venire riscattato dal Leeds: se anche il texano dovesse salutare a titolo definitivo, allora la dirigenza juventina si fionderebbe su Kessie. 25 milioni di euro cash sul piatto per l’ex milanista, dopo aver completato un puzzle di mercato che farebbe felice sia la dirigenza che la tifoseria bianconera.