Ultima partita con la Juventus: un senatore ha già detto addio

Aria di addio in casa Juventus, uno dei big è decisamente pronto per un’altra avventura: ecco tutti i dettali

Una scelta quasi diventata necessaria, la squadra punta decisamente su ben altri profili e manca solamente l’annuncio per confermare queste intenzioni. Un big della Juve è pronto a lasciare la squadra non senza qualche polemica.

La rivoluzione bianconera andrà in scena tra qualche settimana, soprattutto dopo aver appreso quanto accadrà definitivamente dalla giustizia sportiva. In attesa di una sentenza definitiva, la Juve valuta vari piani e, soprattutto, vuol capire quanti saranno utili per il prossimo futuro.

Un po’ per l’età e per la valenza in campo, c’è un big su tutti che è pronto a lasciare la maglia della Juve. Un addio che sembra quasi assodato per uno dei top player, quella contro il Siviglia in Europa League potrebbe essere l’ultima partita ufficiale disputata.

Juve, addio vicino per un big

La gara di Europa League ha messo in evidenza i limiti della squadra bianconera ma anche di un tecnico che, spesso e volentieri, ha un modo tutto particolare di affrontare le gare. Uno degli ex fedelissimi ha steccato ancora, questa volta dal punto di vista fisico. Tanto che, con ogni probabilità, i tifosi lo hanno visto per l’ultima volta in campo, a meno di qualche passerella a fine stagione. L’ipotesi di un addio Juve per Bonucci aumenta sempre più, il centrale è andato sempre più indietro nelle gerarchie.

Leonardo Bonucci non sembra più indispensabile per la società bianconera, il capitano del futuro lascerebbe la fascia a Danilo (come accaduto spesso in questa stagione) e il posto in difesa, lanciando così definitivamente Federico Gatti. Molti tifosi considerano l’ex Frosinone come il suo erede con le dovute differenze. Il piede è ben diverso mentre a livello di grinta Gatti sembra essere già un profilo giusto per un club in attesa di rilancio definitivo.

La Juve comprerà un difensore, almeno un altro centrale serve per la squadra bianconera, così come un terzino per fascia. Pau Torres rimane sempre il favorito ma costa 25 milioni di euro, le opzioni Montiel (visto proprio giovedì) e Umtiti sono valide alternative. Bonucci andrà in Usa, o sceglierà una nuova meta italiana? Molto probabilmente sarà il fascino della MLS ad avere la meglio, magari proprio accompagnando nella difesa dei Los Angeles Giorgio Chiellini, riformando così la coppia della Nazionale che vinse Euro2020.