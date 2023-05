Wanda Nara, arriva un messaggio enigmatico: c’entra Mauro Icardi?

Quando sembrava chwe la situazione fosse tornata normale tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ecco un nuovo colpo di scena in arrivo

Rompono e riattaccano,Wanda Nara e Mauro Icardi stanno andando avanti così da mesi. Eppure una volta di più la coppia torna sotto i riflettori con una nuova minaccia di crisi proprio adesso che invece dovrebbero essere molto sereni. E invece per motivi diversi fanno ancora discutere.

Wanda almeno per ora continua a vivere a Buenos Aires anche se tra un po’ il marito finirà la sua avventira a Istanbul. Pochi giorni fa ha partecipato ad una festa alla quale erano presenti diverse celebrità, tra cui il cantante L-Gante. Lo scorso autunno, i tabloid avevano pubblicato diversi articoli del legame tra i due, con foto piuttosto eloquenti anche se lei in realtà non ha mai confermato di averlo veramente frequentato.

Secondo la conduttrice Yanina Latorre invece il loro rapporto sarebbe stato molto intenso. La giornalista, che conosce molto bene Wanda, ha spiegato che la storia d’amore era reale ed era una vera e propria relazione. Ma quando lei ha preso la decisione di di restare a Buenos Aires e iniziare a lavorare, aveva anche riallacciato con Icardi.

In più decisivo sarebbe stato il ruolo della sua famiglia. Sia la sorella Zaira che la madre Nora non vedevano di buon occhio la relazione con il giovane cantante. Così le avevano dato un ultimatum: o lui oppure loro.

Wanda Nara, arriva un messaggio enigmatico: il futuro è ancora tutto da scrivere

Icardi intanto è tornato al centro della scena con nuovi pettegolezzi sulla sua infedeltà e li ha bollati con parole sprezzanti, senza paura di essere smentito. Ma la moglie sembra triste e sui social ha rilanciato la questione postando un commento che fa discutere.

“La vita ti ricompenserà per tutte le notti in cui ti sei addormentato piangendo. Per tutte le volte che sei stato ferito e hai continuato a fidarti. Per tutte le volte che sei rimasto deluso e hai continuato a sognare. Un giorno staremo così bene, da avere a sufficienza anche ciò che ci manca oggi”, ha scritto Wanda aggiungendo un cuore spezzato.

E ad una follower che le chiedeva come andassero le cose con Mauro e se anche lei sognava di essere la numero uno nel cuore di qualcuno, l’argentina ha risposto di aver già provato quella situazione sentimentale.

L’estate intanto si avvicina e porterà consiglio anche perché sullo sfondo c’è la situazione contrattuale dell’attaccante argentino. Sulla carta dovrà tornare al PSG che però non ha nessuna intenzione di tenerlo e così dovrebbe toccare alla moglie, che gli ha sempre fatto da agente, trovare una sistemazione. L’ipotesi di tornare in Italia, l’unico Paese nel quale sono stati felici fino ad oggi, prende sempre più corpo, con la Roma alla finestra.