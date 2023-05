Da capitano dell’Inter al Milan: tradimento epocale

Altro che Calhanoglu: la nuova indiscrezione di mercato prevede la possibilità che un ex capitano nerazzurro diventi rossonero

Sebbene nessuno – tifoserie in primis – neghi la grande rivalità tra Milan ed Inter, spesso in lotta per traguardi comuni, e ora anche avversarie nelle semifinali di Champions per una doppia Stracittadina che ha paralizzato una città intera, le due società sono state spesso protagoniste di cambi di maglia da una sponda all’altra. Solo in epoca moderna, i casi di Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Ronaldo il Fenomeno, Christian Vieri, Mario Balotelli e, per ultimo, Hakan Calhanoglu, hanno messo ulteriore pepe alla contrapposizione tra le due diverse sponde di Milano.

Dei giocatori sopracitati, alcuni passarono da un anno all’altro al club cittadino rivale. Altri fecero dei giri immensi, facendo passare anni, per poi accasarsi dall’altra parte. Suscitando non poco astio nei loro confronti per la scelta effettuata. Forse però il caso che potrebbe concretizzarsi la prossima estate potrebbe essere il più clamoroso di tutti. Già, perchè il soggetto in questione ha anche indossato la fascia di capitano della Beneamata. Andato via tra mille polemiche, e tutto sommato mai rimpianto dai tifosi nerazzurri (che ebbero la fortuna di abbracciare da subito due attaccanti non di poco conto come Lautaro Martinez – già giocatore di quella Inter – e Romelu Lukaku) il centravanti si prepara al grande ritorno. Che catalizzerà, se si concretizzasse, l’attenzione di entrambe le tifoserie.

Un nuovo attaccante per Pioli: arriva l’illustre ex Inter

Sì. stiamo parlando proprio di lui. Di Mauro Icardi. Protagonista di tantissimi gol in maglia Inter – 124 totali in 219 gare in tutte le competizioni – l’argentino fu al centro di infinite polemiche per il suo comportamento. Messo alla porta prima da Luciano Spalletti, all’epoca tecnico dei nerazzurri, e poi dalla stessa dirigenza, Maurito si trasferì al PSG per una cifra totale, dopo una prima stagione passata in prestito, di 50 milioni.

Il binomio Icardi-PSG fu produttivo solo per un anno e mezzo: poi iniziarono i problemi, col nativo di Rosario relegato spesso in panchina anche, ma non solo, per la presenza di tante superstar sul fronte d’attacco dei transalpini. Finito per qualche tempo addirittura fuori rosa, l’ex capitano dell’Inter ha poi accettato, nella scorsa estate, la destinazione Galatasaray. Dove sta facendo caterve di gol.

In Turchia ha realizzato 16 gol in 22 gare ufficiali coi giallorossi di Istanbul. Un ruolino di tutto rispetto, che ha stimolato la pazza – per una volta aggettivo legato ai rossoneri e non ai nerazzurri – idea del Milan. Il contratto dell’attaccante, che rientrerà a Parigi al termine di questa stagione – scade nel 2024. Questo significa che il costo del cartellino, considerata anche l’età del marito di Wanda, non può superare i 10-15 milioni. L’argentino ha ancora molteplici interessi nella città del Duomo: case, affari e tutto il resto.

Un ritorno a Milano sarebbe più che gradito al calciatore albiceleste. Il nodo, oltre a possibili problemi di natura ambientale che però sarebbero superabili, è quello dell’ingaggio: parliamo di circa 10 milioni netti l’anno. Che però il calciatore potrebbe decidere, pur di sposrae la causa rossonera, di spalmarsi lungo più anni di contratto.