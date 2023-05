Federica Pellegrini, costume bollente e battuta piccante: la medaglia d’oro è social

Autentica protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express, Federica Pellegrini è stata molto apprezzata sui social.

Terminata da poco l’ultima edizione di Pechino Express, è salito molto l’apprezzamento social nei confronti della nuotatrice che ha partecipato in coppia con suo marito Matteo Giunta.

Arrivati secondi al traguardo, la coppia dei “novelli sposi” ha ottenuto grande apprezzamento per quello che è stato il loro percorso all’interno del viaggio. Il gioco a tappe trasmesso da Sky ha riscosso molto successo in termini di ascolti tv e la Pellegrini e suo marito sono stati assoluti protagonisti dell’edizione che si è da poco conclusa. A vincere sono stati gli “italo-americani” con Joe Bastianich e Andrea Belfiore che nella finale hanno avuto la meglio proprio sulla coppia di sportivi. Una medaglia d’argento che può però considerarsi decisamente d’oro per la Pellegrini e suo marito considerato il successo avuto tra gli spettatori.

Federica Pellegrini protagonista assoluta dell’ultima edizione di Pechino Express

Durante le puntate del gioco si è riscoperta una Federica Pellegrini simpatica, ironica e molto sensibile. Lati che non sempre sono stati messi in risalto durante la carriera sportiva durante la quale ‘la Divina’ è stata sempre concentrata ad ottenere il meglio dalle gare.

Anche in questo caso la Pellegrini, in compagnia di suo marito Matteo Giunta, ha provato fino alla fine a vincere sfiorando il successo di un soffio. Come affermato da lei stessa al termine del programma avrebbe preferito portare a casa il successo ma è rimasta molto soddisfatta del viaggio percorso e di alcune persone conosciute in occasione del gioco. Sono stati molti i momenti commoventi ed esilaranti durante il programma.

A far ridere il pubblico è stato il momento in cui Federica Pellegrini ha indossato un costume che ha scatenato l’apprezzamento del marito. Un ‘push-up’ che ha portato la nuotatrice ad affermare: “Mi faceva le bocce più grosse”, con Giunta che ha confermato: “Ho fatto certi sogni”. Non sono mancati i momenti di commozione come quando ha ricevuto una lettera di incoraggiamento da casa o quando, in semifinale, ha avuto un infortunio che le ha complicato il prosieguo del gioco.

Una Federica Pellegrini ampiamente apprezzata dal pubblico che ora viene applaudita anche per il suo lato umano dopo una vita passata ad essere elogiata per i risultati sportivi. Non sono mancate però anche le discussioni per la nuotatrice che ha avuto più di qualche scontro con la modella Barbara Prezia, in gioco nella coppia delle “mediterranee”. Durante una puntata infatti, in seguito ad un attacco della Prezia a suo marito, la Pellegrini ha bruscamente affermato: “Guarda che ti abbasso di altri 10 centimentri”.