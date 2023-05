Infortunio Pogba, ultim’ora importantissima: i tempi di recupero

Doccia gelata per Paul Pogba, uscito ko dal match tra Juve-Cremonese: ecco la situazione aggiornata

La stagione del calciatore francese è stata a dir poco pessima, i numeri raccolti da Paul Pogba in maglia bianconera sono decisamente non sufficienti. Il 30enne è fragile, l’ultimo infortunio di domenica sera ha confermato la poca affidabilità fisica.

Paul Pogba e l’incubo che non finisce mai. Il centrocampista francese è incappato nell’ennesimo infortunio stagionale, questa volta alla sua prima gara da titolare. 22 minuti e subito un altro ko, la sfortuna è sempre in agguato per Pogba, che ha lasciato il campo decisamente contrariato.

La prima volta con la maglia nuova non porta decisamente bene ai bianconeri, perdono Paul Pogba e gli esiti di questo ko non lasciano tranquillo l’ambiente. Il grande dubbio dei tifosi è se, in qualche modo, potrebbe essere disponibile per l’eventuale finale di Europa League e per le ultime gare in Serie A.

Il problema muscolare al quadricipite sinistro è ancora da analizzare in dettaglio, allo J Medical stamane ha svolto gli esami e questo è l’esito: “(…) lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra“. Pogba ha già iniziato il programma riabilitativo.

Ritorno Pogba, ecco come stanno le cose

Stagione finita per Pogba? Difficilmente recupererebbe per il 31 maggio, data dell’eventuale finale di Europa League in previsione a Bidapest, così come sarebbe improbabile un suo impiego nell’ultima giornata contro l’Udinese il 4 giugno. A meno di sorprese, quindi, Pogba ha detto già addio a questa stagione agonistica, la peggiore della sua carriera guardando ai numeri racimolati: una gara da titolare, sei partite complessive in Serie A, tre in Europa League e una in Coppa Italia. Un totale di dieci partite e di 161 minuti, roba da record ma all’incontrario.

Paul Pogba guadagna 7,5 milioni di euro netti, facendo un calcolo di quanto sia costato in questa stagione c’è da mettersi le mani nei capelli: è costato 46.584 euro al minuto, non è stato il miglior investimento della storia bianconera. Fondare il mercato sull’instant team e poi ritrovarsi in grande difficoltà è stata la mossa scellerata della Juventus, che per fortuna in mezzo al campo ha trovato Nicolò Fagioli per il presente e il futuro.