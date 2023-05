Karius in Serie A: Diletta rivela tutto

Loris Karius in Serie A? Una ipotesi a cui hanno pensato in molti, non può pensarci che Diletta Leotta a fare chiarezza

Una felicità contagiosa e sempre più evidente, quella che coinvolge Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice siciliana di DAZN ha trovato l’amore e la felicità insieme al portiere tedesco, negli ultimi mesi la coppia è apparsa sempre più affiatata. E ora si prepara a vivere un momento davvero magico e fondamentale, come sappiamo.

I due infatti diventeranno presto genitori di una splendida bambina. L’annuncio social risalente ad alcune settimane fa ha ovviamente monopolizzato le pagine di gossip applicato al calcio e adesso per la splendida siciliana l’incoraggiamento e l’affetto da parte dei fan è più presente e vivo che mai.

Diletta sta vivendo con il sorriso e con grande gioia la gravidanza e non è un caso vederla più radiosa del solito nelle sue apparizioni televisive e non solo. Una bellezza che colpisce dritta al cuore come sempre, più di sempre, nell’attesa del grande momento. Nel frattempo, lei è sempre sul pezzo e continua a essere in prima linea nel racconto calcistico di questo finale di stagione tutto da vivere, prima che arrivi l’estate. In questi giorni, Diletta non poteva non essere protagonista della ‘Milano Football Week’. Un evento tanto più significativo nel periodo in cui le due squadre milanesi si stanno contendendo l’accesso alla finale di Champions League. La Leotta è stata protagonista da entrambi i lati della barricata, come professionista ma anche come graditissima ospite.

Diletta Leotta, l’annuncio sul futuro italiano di Karius

Si è parlato di tanto, del suo momento personale ma anche del futuro di Loris Karius. Attualmente è terzo portiere del Newcastle, in molti però non potevano che chiedersi se prima o poi lo vedremo in Serie A.

Nel corso di una intervista, la domanda le è stata posta direttamente e lei non ha chiuso a questa ipotesi, spiegando comunque di augurarsi il meglio per la sua carriera: “Egoisticamente, certo, mi piacerebbe molto che giocasse in Italia”, ha dichiarato. “Sarebbe molto più comodo che rispetto a Newcastle”. Sul momento in cui i due si sono conosciuti, ha svelato, divertita: “Ero a Parigi in un locale con le amiche, l’ho visto entrare e ho detto loro ‘ecco, è entrato l’uomo della mia vita’. Ma non lo avevo riconosciuto all’inizio…”. Infine, sul nome della bambina in arrivo: “E’ una diatriba che non abbiamo ancora risolto, ma il nome arriverà presto”.