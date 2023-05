Lo scatto da dietro svela il dettaglio scottante: Canalis da sogno

Era il vestitino giusto per mostrare i dettagli più bollenti che Elisabetta Canalis potesse mostrare: e lei lo ha indossato. Foto da urlo

Se si pensa alla velina mora per eccellenza, si può tranquillamente fare un viaggio mentale che ci porti al suo nome. Tra le veline del famoso programma Striscia la Notizia, la meravigliosa Elisabetta Canalis è una di quelle che si fanno ricordare. Anche perché la soubrette sarda ha continuato a fare tv anche dopo essere uscita dal format satirico facendo parlare di sé in mille modi. Anche per un amore.

Ovviamente parliamo di quello con il divo del cinema statunitense, George Clooney, che la fece diventare famosissima anche negli USA. Elisabetta era molto fotografata quando la sua storia d’amore le consentiva di posare accanto al classe ’61, con l’invidia di tantissime donne. Ma a dirla tutta, anche il produttore, attore e regista di invidia ne ha subita. I fan di Elisabetta sono milioni e sparsi in tutto il mondo.

La quarantaquattrenne ha tutte le ragioni di pensare che a loro gira spesso la testa per colpa sua. Il fisico pazzesco e gli scatti che propone sui social ancora oggi fanno sembrare che solo per lei gli anni non siano mai passati. Davvero un corpo mozzafiato quello che ancora adesso ci fa vedere in tutte le salse, praticamente lo stesso di quando posava del tutto svestita, per i calendari di Max e GQ agli inizi degli anni Duemila.

Scatto da dietro! Canalis, dettagli hot

Oggi, ai più giovani ed ai fan di lungo corso, basta il classico Instagram. Ed è lì che la bellissima nativa di Sassari dà il meglio di sé lasciando davvero migliaia e migliaia di persone a bocca aperta con quelle curve pazzesche. Per capirci, la modella e showgirl italiana (alta 170 centimetri) vanta misure come 86-61-89. Insomma, l’unico modo per non farsi venire un forte mal di testa è non guardare i suoi scatti. Ma ce la fanno gli ammiratori a resistere? Dal numero di like, diremmo assolutamente di no.

E così, la meravigliosa sarda che vanta 3,4 milioni di follower, continua a postare scatti davvero pericolosi. Con uno degli ultimi post, si rischia di restare senza fiato. La bellissima Elisabetta passeggia nel viale di casa con un vestitino corto e stretto che è una vera e propria arma.

Ely toglie i tacchi e cammina di spalle, con il vestito che non può far a meno di stringere su quel lato B da paura. Essendo cortissimo, vengono fuori anche delle gambe da capogiro che non lasciano scampo ai poveri fan. Una foto davvero bollente.