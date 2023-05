Milan shock, rivoluzione totale: vanno via in dieci

Il Milan si prepara ad una vera e propria rivoluzione di calciomercato in vista della prossima stagione con 10 giocatori via dai rossoneri.

La stagione è vicina alla conclusione con il Milan che dovrà fare i conti con una rosa da sistemare in maniera netta per provare a tornare competitivo per la lotta scudetto dopo un’annata difficile per gli uomini di Pioli.

Sono tanti i calciatori rossoneri che dovrebbero lasciare Milanello in vista dell’estate. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, ben 10 giocatori a disposizione di Stefano Pioli lasceranno il Milan appena si concluderà il campionato in corso. Un’ampia rivoluzione che vedrà diversi reparti del club meneghino interessati. Molto lavoro quindi per Maldini e Massara che sanno di dover rifondare di fatto la rosa cercando di sostituire al meglio giocatori che da anni erano in rossonero.

Un Milan che sarà rivoluzionato completamente nella rosa in vista del 2023/2024 con il club meneghino pronto a salutare ben dieci calciatori.

Calciomercato Milan, via in dieci: i rossoneri pronti a cambiare la rosa

In porta andranno via Tatarusanu e Mirante. I due sono in scadenza di contratto e saranno sostituiti nel ruolo di dodicesimo e terzo portiere da Sportiello (che arriverà a zero dall’Atalanta) e da Vasquez, arrivato già a gennaio. In difesa tempo di saluti per Dest e Ballo-Touré. Il primo non sarà riscattato dal Barcellona, mentre il secondo potrebbe andare via per trovare maggiore spazio con il Milan alla ricerca di un nuovo vice Theo Hernandez.

Per quello che riguarda il centrocampo andrà via Adli in prestito con il francese che potrebbe trovare una nuova sistemazione in Serie A. Niente riscatto del cartellino di Bakayoko con il mediano che farà ritorno al Chelsea dopo aver passato due anni più in panchina che in campo. Molto difficile il riscatto di Vranckx con il giovane belga che non ha convinto in questa stagione e farà ritorno al Wolfsburg.

In attacco dovrebbe esserci l’addio di Ante Rebic, arrivato alla fine del suo ciclo al Milan dopo una stagione da dimenticare dal punto di vista del rendimento. Origi ha profondamente deluso nella sua prima annata in rossonero e si cercheranno nuove squadre per lui in Premier League dove continua ad avere mercato. Ci sarà poi da capire quella che sarà la volontà di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è rimasto fuori per quasi tutta la stagione e, alla soglia dei 42 anni, potrebbe decidere di smettere con l’attività agonistica ed intraprendere una nuova carriera nel mondo del calcio.