Stefano Tacconi, che emozione per tutti i suoi tifosi: arriva l’annuncio

L’ex portiere della Juventus si sta riprendendo dall’emorragia celebrale che lo colpì un anno fa: l’annuncio emoziona tutti.

Stefano Tacconi è stato uno dei portieri simbolo della Juventus targata anni 80′, una squadra pazzesca e dotata di tantissimi talenti giustamente ancora oggi celebrati dai tifosi della ‘Vecchia Signora’.

Nato a Perugia nel 1957, Stefano Tacconi ha trascorso la sua carriera in diverse piazze (Genova, Avellino, Livorno, Spoleto e così via) prima di approdare alla Juve con la quale ha giocato dal 1983 al 1992. Con i bianconeri ha vinto tantissimi trofei: due scudetti (1983/1984 e 1985/1986), una Coppa delle Coppe, una Coppa Italia, una Supercoppa europea, una Coppa UEFA e, soprattutto, una Coppa dei Campioni.

Un anno e un mese fa, nell’aprile 2022, Tacconi fu colpito da una emorragia provocata dalla rottura di un aneurisma. Fu ricoverato presso l’Ospedale di Alessandria e molti temettero il peggio. Per fortuna le cose sono andate per il verso giusto e oggi, grazie alla famiglia che non lo abbandona un secondo. sta progressivamente migliorando.

Tacconi, la Juventus celebra il suo compleanno: l’annuncio

Lo scorso 13 maggio è stato un giorno speciale per l’ex portiere della Juventus. Ha infatti spento 66 candeline circondato dall’affetto della famiglia e degli amici che non vedono l’ora di rivederlo completamente autonomo. L’ex numero uno della ‘Vecchia Signora’ oggi continua il suo percorso riabilitativo presso una struttura ospedaliera ad hoc non lontana da casa sua. È un momento delicato, come sottolinea più volte il figlio Andrea, ma la strada intrapresa per tornare in forma come un tempo è quella giusta. Tacconi ha fatto da poco il compleanno e sia la Juventus che gli amici lo hanno celebrato sui social.

La Juventus ha voluto fare gli auguri a Tacconi con un semplice ma sentito “Auguri Stefano”. I figli Andrea e Virginia invece hanno voluto ricordare il loro grande papà tramite una foto su Instagram che li vede assieme abbracciati. Sono momenti emozionanti per la famiglia Tacconi che spera di tornare presto alla normalità dopo un anno molto complicato nel quale Stefano ha lottato come un leone.

Lo scorso 22 marzo, i medici che hanno seguito sin dall’inizio Tacconi hanno consigliato ai figli di spostarlo presso una struttura più specializzata in Lombardia in modo da cominciare un nuovo percorso terapeutico, molto diverso rispetto a quello intrapreso un anno fa nel quale tutto era in bilico. Si spera che nelle prossime settimane le condizioni dell’ex atleta migliorino a tal punto da considerarlo completamente riabilitato.