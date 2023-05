35 milioni e scambio, l’Inter beffa il Milan

L’Inter potrebbe beffare il Milan sul calciomercato. I nerazzurri pronti a tuffarsi su un obiettivo rossonero

Euroderby in corso, ma lo scontro tra Inter e Milan è in atto anche fuori dal campo con le due squadre pronte a darsi battaglia per un obiettivo di calciomercato in vista della prossima estate.

La stagione calcistica è ormai agli sgoccioli e per le società è tempo di pensare al mercato ed a quelli che potrebbero essere i colpi in vista della prossima stagione.

Inter e Milan hanno un obiettivo in comune ed i nerazzurri potrebbero utilizzare uno scambio per beffare i cugini ed ottenere il calciatore conteso tra le due società meneghine.

Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai ad un passo, il club di Zhang ha maggiori possibilità di anticipare le trattative, consci delle entrate che arriveranno dalla partecipazione alla massima manifestazione continentale.

Calciomercato, l’Inter è pronta a beffare il Milan

I nerazzurri sarebbero pronti a dare l’assalto ad Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid e desideroso di tornare a giocare in Italia. Per arrivare alla punta potrebbe essere utilizzato uno scambio.

Ai ‘Colchoneros’ piace e non poco Hakan Calhanoglu con il turco che ha vissuto probabilmente la sua miglior stagione da quando è in Italia. L’ex Bayer Leverkusen non ha ancora rinnovato il contratto con i nerazzurri e, se non dovesse farlo entro giugno, la sua cessione diventerebbe più che probabile.

L’Atletico Madrid di Simeone potrebbe mettere sul piatto un’offerta di circa 20 milioni di euro più il cartellino dell’ex Juventus per arrivare al totale di 35 milioni richiesti dall’Inter per il trequartista.

Un’offerta che soddisferebbe entrambe le società lasciando di sasso il Milan che da tempo è sulle tracce dell’attaccante classe 1992. Sia Inter che Milan rischiano di dover rivoluzionare il proprio attacco in vista della prossima stagione.

In casa nerazzurra è certo della permanenza solamente Lautaro Martinez con Dzeko, Lukaku e Correa che potrebbero salutare. Al Milan resterà Giroud ma Origi e Rebic appaiono sul piede di partenza.

Un calciatore come Morata fa gola alle due squadre che potrebbero assicurarsi il cartellino della punta spagnola ad un prezzo contenuto visto il contratto in scadenza nel giugno del 2024 con l’Atletico Madrid.

Nei prossimi giorni ci saranno dei colloqui tra le parti con l’attaccante che aspetta di capire quale sarà il proprio destino con ottime probabilità di trovarsi a Milano a partire da luglio anche se non è ancora chiaro su quale sponda dei Navigli.