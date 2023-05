Caos Juve, l’annuncio fa tremare: “Penalizzazione più pesante!”

La Juve torna seconda in classifica, perde Pogba ma il primo pensiero resta un altro. A quanto ammonterà la nuova penalizzazione?

La Juventus, battendo 2-0 la Cremonese all’Allianz Stadium, si è ripresa il secondo posto in classifica. Bianconeri a quota 69, +3 sull’Inter terza, +4 sulla Lazio quarta. In una stagione normale, la qualificazione alla prossima Champions sarebbe quasi archiviata. Quando mancano tre turni alla fine, infatti, il quinto posto dista otto punti, titolare il Milan a quota 61. Alla Continassa sanno che non è così, il 22 maggio c’è l’ennesimo bivio extra-campo di questa annata particolare.

Per quella data infatti è prevista la prima udienza del plusvalenze ‘ter’, ovvero del terzo dibattimento sulle plusvalenze che si terrà davanti alla Corte Federale d’Appello dopo la pronuncia del Collegio di Garanzia dello scorso 20 aprile. Una battaglia sul filo del diritto, tutta da scrivere ancora.

La Cassazione dello Sport infatti la scorsa settimana ha reso note le motivazioni della sentenza che il 20 aprile scorso ha annullato, con rinvio, la pronuncia della Corte D’Appello Federale dello scorso 20 gennaio. I giudici operanti presso il Coni hanno quindi, momentaneamente, tolto i 15 punti di penalizzazione, confermando però le pene ai quattro massimi dirigenti bianconeri.

Per Andrea Agnelli (24 mesi), Fabio Paratici (30), Federico Cherubini (16) e Maurizio Arrivabene (16), la pena è passata in giudicato. Giova ricordare che nel momento in cui il Collegio di Garanzia annulla una sentenza, era obbligatorio che la penalizzazione venisse sospesa integralmente, non potendo la corte entrare direttamente nel merito, decidendo per vizi di legittimità, vizi di procedura o carenza di motivazioni.

L’ex arbitro Marelli: “La penalizzazione potrebbe essere aumentata”

Infine, la Juventus è indagata anche dalla Uefa. Nyon potrebbe anche decidere di escludere la Juventus dalla Coppe Europee, se riscontrasse violazioni disciplinari potrebbe farlo a prescindere da quanto deciso dalla giustizia italiana.

Sulla vicenda Juventus-penalizzazione, come riporta calciomercato.it, è intervenuto anche l’ex arbitro, Luca Marelli sul suo canale youtube. Il consulente arbitrale di Dazn ha ribadito come dalle motivazioni del Collegio di Garanzia non ci sia molta luce per la Juventus. “Ha lasciato poco spazio alla fantasia. La penalizzazione dovrà essere rimodulata”, spiega sul proprio canale Youtube.

Marelli vuole ribadire un concetto, a suo avviso poco discusso, ovvero che non è scontato che la penalizzazione venga ridotta. “Il Collegio di Garanzia non ha mai scritto che la pena precedente era eccessiva”, spiega ancora l’avvocato. Insomma, tutte le ipotesi sono aperte, anche che alla fine la sforbiciata alla classifica non sia così distante dai 15 punti iniziali.