Cessione inaspettata: la Juve ha detto sì

La Juventus è pronta alla cessione di qualche pezzo pregiato. Sarà un’estate di sacrifici anche per il calciomercato dei bianconeri

La nuova Juve può fare a meno di qualche suo titolare, una mossa necessaria per migliorare i conti e ripartire con slancio. Ai tifosi, però, questa partenza non sembra essere particolarmente gradita.

Il futuro dei bianconeri si definirà nelle prossime settimane, quanto accadrà dal punto di vista della giustizia sportiva tiene tutti in grande apprensione. Sarà importante per la classifica e per il futuro, sapere da dove poter iniziare sarebbe già qualcosa.

L’ennesimo ciclone sulla Juve sarà affrontato ben sapendo come ogni mossa ora sarà ponderata per il prossimo calciomercato, partendo anche da una situazione di non facile gestione.

Un big partirà in casa Juve, sarà inevitabile proprio perché si incominciano a dettagliare i primi movimenti in rosa, andando così a vendere quei calciatori che non servono e possono permettere di aumentare una cassa non troppo felice.

Juve, un big sarà sacrificato

Le intenzioni di Cristiano Giuntoli, ormai prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus, sono di vendere quanti più scarti possibili e cedere qualche titolare per migliorare il bilancio, andando poi a pescare i sostituti altrove.

In alcuni casi i sostituti sono già di proprietà della Juventus, vedi Nicolò Rovella che dopo l’ottima stagione al Monza rientrerà in bianconero.

Questo innesto libererà la partenza di Fabio Miretti, il ventenne potrebbe lasciare la Juve, dove è cresciuto, per cercare una nuova squadra.

Il centrocampista di Pinerolo sarebbe così il sacrificato della rosa qualora arrivasse almeno un’offerta da 25 milioni di euro. Possibilità non remota se il club di Premier League punteranno con decisione sul bianconero, Arsenal e Brighton, tanto per fare due nomi, potrebbero avere nelle corde questo tipo di acquisto.

Miretti ai Gunners sarebbe un colpo in tradizione per l’Arsenal, quasi come il Fabregas di qualche stagione fa.

L’addio della giovane mezz’ala è una possibilità, se non ci sarà una partenza a titolo definitivo potrebbe invece esserci un prestito. Il reparto di centrocampo, per vie centrali, è affollato, anche se Paredes e Rabiot andranno via.

L’exploit di Fagioli e il rientro di Rovella completerebbero il reparto insieme a un ulteriore innesto di esperienza, Miretti avrebbe poco spazio. A titolo temporaneo rimarrebbe in Serie A, varie sono le squadre interessate come Sassuolo e Monza, così come il neopromosso Genoa.