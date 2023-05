Colpo a sorpresa: sbarca a Milano per 15 milioni

Inter e Milan si trovano a vivere il momento clou della propria stagione. Le due milanesi sono in corsa per cercare di centrare un piazzamento alla prossima Champions League

Testa all’Euroderby di stasera, ma le dirigenze di Inter e Milan stanno già programmando il prossimo calciomercato estivo. L’obiettivo è regalare innesti importanti ai rispettivi allenatori. Il reparto che i due club intendono rinforzare è il centrocampo, che – specie quello rossonero – necessità di maggiore qualità. Oltre agli acquisti, le due dirigenze valutano anche possibili cessioni per far rifiatare le casse dei club.

Oltre agli acquisti, le due società valutano anche possibili cessioni per far rifiatare le casse dei club.

Per quanto riguarda l’Inter, chi può salutare è Marcelo Brozovic, il quale ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi. Con l’esplosione di Hakan Calhanoglu, i nerazzurri stanno pensando seriamente di cedere il croato, già cercato a gennaio dal Barcellona.

Nella sessione invernale la dirigenza decise di trattenerlo, ma in estate le cose sembrano destinate a cambiare. Il Milan, invece, sta cercando calciatori dalle qualità importanti, per rinforzare un reparto bisognoso di alzare il tasso di qualità.

I due club sono pronti a sfidarsi anche in sede di mercato.

Inter e Milan studiano il grande colpo per il centrocampo, piace Castrovilli: ecco la richiesta della Fiorentina

Il calciatore finito sul taccuino di Inter e Milan è Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997. Dopo un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diversi mesi, il calciatore sta piano piano ritrovando la forma migliore. In questa stagione ha realizzato quattro reti e fornito un assist in 23 partite disputate tra campionato e coppe.

Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi di Inter e Milan, le quali lo avrebbero individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare la zona centrale del campo.

Ad intrigare le due società è il contratto in scadenza nel 2024, che non permette alla Fiorentina di chiedere cifre esorbitanti. Ad oggi non ci sono novità in merito ad un possibile rinnovo che, qualora non arrivasse, può portare il presidente Rocco Commisso a cederlo per circa 15 milioni di euro, in modo da non rischiare di perderlo a parametro zero fra un anno.

Si tratta di una cifra decisamente alla portate di entrambe, che aggiungerebbero alla propria rosa un elemento dalle grandi qualità.

Castrovilli veste la maglia viola dal 2019 dopo svariati prestiti, naturalmente è intrigato dall’idea di provare una nuova esperienza, soprattutto in club che gli permetterebbero di compiere il definitivo salto di qualità.