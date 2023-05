Juve, Giuntoli va di fretta: subito due rinforzi | Chi si trasferisce in bianconero

Successo importante per la Juventus di Massimiliano Allegri contro la Cremonese: un 2-0 che permette di consolidare il secondo posto in classifica

Tre vittorie nelle ultime tre sfide per i bianconeri contro Lecce, Atalanta e Cremonese: non basterà vincere le successive tre partite e arrivare in classifica nei primi quattro posti. Giorno 22 maggio, la Juventus tornerà davanti alla Corte d’Appello della FIGC per la rivalutazione della sanzione sul caso plusvalenze, vista la sospensione dei 15 punti di penalizzazione.

La vittoria targata Fagioli–Bremer ha permesso alla Juventus di allungare sulle dirette inseguitrici dopo i passi falsi di Milan, Atalanta e il pareggio della Roma. Ora la testa dei bianconeri si è decisamente spostata sull‘Europa League, alla semifinale di ritorno del Ramón Sánchez Pizjuán e ad un Siviglia che ha vinto l’ultimo impegno della Liga contro il Real Valladolid.

Cristiano Giuntoli è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus: l’attuale dirigente del Napoli, come riportato da Il Corriere dello Sport, salvo sorprese, come già accaduto in passato con Higuain, dovrebbe trasferirsi a Torino la prossima stagione con il club del presidente Aurelio De Laurentiis costretto a ricercare una nuova figura che possa sostituirlo.

Calciomercato, Giuntoli e non solo: si delinea la ‘nuova’ Juventus

Il futuro di Giuntoli sarebbe potuto essere lontano dall’Italia, ma il direttore sportivo del Napoli ha scelto la Juventus come prossima avventura professionale: con lui dovrebbero arrivare in bianconero il suo braccio destro Giuseppe Pompilio, e probabilmente Stefano Stefanelli, attualmente al Cesena (formazione impegnata nei playoff nazionali di Serie C), con il ruolo di responsabile della Juventus NextGen.

Il cammino della Juve di Allegri in stagione è stato piuttosto altalenante: l’eliminazione ai gironi di Champions League, la sconfitta in semifinale di Coppa Italia con l’Inter, con tre sconfitte e due pareggi nel mese di april. La mancanza di una idea di gioco, con l’incapacità di sfruttare le occasioni da gol è stata fatale in alcuni tratti della stagione.

La Juventus è comunque risalita al secondo posto in classifica, con tre giornate al termine della regular season… Ora però potrebbe profilarsi un’occasione ghiotta per la ‘Vecchia Signora’: la possibilità di giocarsi un’altra finale europea. Poi sarà tempo di riflessioni, valutazioni e calciomercato con Giuntoli prontissimo a sbarcare a Torino nelle prossime settimane.