Leao ‘scarica’ il Milan: il segnale di mercato parla chiaro

I tifosi attendono segnali da Rafael Leao, che ha ormai definito il rinnovo con il Milan. Ma le sue parole preoccupano i tifosi rossoneri

Tra i tanti giocatori del Milan che stanno attirando l’attenzione dei principali big club europei c’è ovviamente Rafael Leao. Il portoghese è l’assoluto protagonista di questi ultimi due anni in cui il ‘Diavolo’ è tornato in vetta in Italia e tra le prime quattro d’Europa. Leao ha trascinato i rossoneri lo scorso anno alla vittoria di uno scudetto che mancava da 11 anni, mentre in questa stagione ha disputato una splendida Champions riportando il Diavolo ad altissimi livelli.

Ma quale sarà il futuro di Leao? Stefano Pioli potrà ancora contare sul suo fuoriclasse o dovrà rassegnarsi a perderlo? I tifosi rossoneri temono che in estate qualche grande club – come ad esempio il Real Madrid – possa bussare alla porta di Maldini e Massara con un’offerta ‘monstre’.

L’attaccante ha definito il rinnovo del contratto fino a giugno 2028 con stipendio di circa 7 milioni bonus inclusi e clausola da 175 milioni di euro. Ma l’accordo non dà certezze assolute circa la sua permanenza a Milano anche in futuro.

Il Milan vorrebbe assolutamente tenere il giocatore, tuttavia alcuni rumors di mercato danno la proprietà pronta a sedersi al tavolo in caso di proposte davvero irrinunciabili.

Rinnovo Leao, il portoghese parla chiaro: il suo futuro è scritto

Ma Leao cosa ha intenzione di fare? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi tifosi del Milan, consapevoli del fatto che la volontà del classe ’99 possa giocare un ruolo determinante.

In un’intervista rilasciata a ‘Gaffer’, nota rivista specializzata in moda e musica, Leao ha rivelato qualche dettaglio in più su quello che potrebbe essere il suo futuro.

L’attaccante del Milan non ha parlato apertamente del rinnovo, ma si è soffermato su un domani apparentemente più lontano. Quando gli è stato chiesto dove gli piacerebbe giocare dopo l’esperienza con il Diavolo, Leao non ha avuto dubbi.

Ha infatti confessato di avere un debole per la Premier League, sottolineando come ogni giocatore del mondo abbia il desiderio di tentare l’avventura nel campionato inglese. Leao elogia anche la Serie A, ritenendola “ben posizionata“, ma la Premier è senz’altro tra i suoi obiettivi. I tifosi del Milan sperano che il coronamento di questo sogno avvenga il più tardi possibile.