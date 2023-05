Lo scambio si fa: Bologna e Juventus pronte a chiudere

Il calciomercato porta Bologna e Juventus a incrociare le loro strade, Thiago Motta e Max Allegri possono così aiutarsi a completare la rosa

Emergono talenti pronti per il salto di qualità, mentre la Juventus ha bisogno di far maturare qualche ragazzo promettente: ecco allora come i bianconeri e il Bologna possono mettere in atto una buona trattativa, superando gli altri club.

L’ottima stagione del Bologna di Thiago Motta ha messo in luce diversi elementi pronti per il salto di qualità. Orsolini e Dominguez sono state le conferme del gruppo, gente come Moro, Zikzee e Posch rappresentano le novità della Serie A, il grande girone di ritorno dei felsinei porta la loro firma.

Tutta gente utile anche per un top club, la Juventus nel calciomercato sa di potersi rinforzare prendendo i migliori talenti del massimo campionato italiano. Scelta che può essere appagante, anche impostando uno scambio di mercato funzionale a entrambi i club, Motta e Allegri potranno prendere un rinforzo senza troppi sforzi.

Scambio pronto, si muovono due talenti

Il Bologna in questa stagione ha giocato con grande disinvoltura, i gol sono arrivati un po’ da tutti i reparti. Difesa e centrocampo sono state arme aggiunte, ciò che alla Juve un po’ è mancato. Togliendo i gol di Bremer, sono mancati gli inserimenti decisivi dalle retrovie, quelli che possono portare punti pesanti quando le gare sono bloccate. Nel Bologna c’è un calciatore abile a fare ciò, la Juve ha trovato una buona contropartita da offrire: lo scambio Posch-Miretti è un’ipotesi che sta prendendo piede.

Il difensore austriaco è stato uno dei migliori esordienti in questa stagione, l’impatto con la Serie A è stato decisamente positivo. Può giocare da centrale e da laterale, evita i gol e soprattutto sa farli in tutti i modi andando nell’area avversaria: cinque gol in 27 gare sono un bottino di tutto rispetto. La Juve su Posch per il prossimo futuro, la quotazione dell’austriaco però si sta alzando sempre più.

Miretti al Bologna come prima alternativa, per cercare di far abbassare il prezzo. I bianconeri non vorrebbero cederlo a titolo definitivo o, quanto meno, vorrebbero mantenere un diritto di recompra. Le quotazioni sono simili in caso di trasferimento, mentre un’altra opzione sarebbe quella di un prestito del bianconero accompagnato da un assegno di 20 milioni di euro. Valutazioni che sta già facendo Cristiano Giuntoli, l’obiettivo è di superare intanto la concorrenza dei top club.