Lo specchio rivela il dettaglio bollente: Sabrina Salerno piccante

Sabrina Salerno lascia senza fiato, lo scatto con riflesso nello specchio fa girare la testa: la cantante e showgirl sempre più esagerata

Le immagini entusiasmanti di Sabrina Salerno sono una felicissima abitudine per tutti i suoi ammiratori, praticamente da sempre. La cantante e showgirl si conferma ogni giorno di più tra le bellezze più amate e iconiche del nostro mondo dello spettacolo e riesce sempre a trovare il modo di stupirci.

Una presenza che ci accompagna ormai da svariati decenni, ma le cose da questo punto di vista sembrano non essere mai cambiate. Il mondo attorno a lei e attorno a noi è molto diverso, la sua bellezza seducente e magnetica invece è un punto fermo per tutti noi. Oggi come allora, Sabrina è uno schianto e non perde occasione di ricordarcelo.

Le immagini giunte dal suo lungo tour in Francia, con qualche tappa tra la Svizzera e la Spagna, parlano del resto da sole. E testimoniano diverse cose. A cominciare da quanto Sabrina sia in splendida forma e non dimostri minimamente i suoi 55 anni. Per proseguire con il grande seguito che non solo sui social continua ad accompagnarla fedelmente e con immutato entusiasmo. Palazzetti e stadi strapieni per lei, che anche all’estero è assai conosciuta e molto apprezzata per la sua verve incontenibile e la sua sensualità stratosferica. Un grandissimo successo di pubblico confermato dalla sua platea su Instagram (oltre un milione e 300 mila followers), che la ricopre sempre e comunque di messaggi d’amore e di like a ripetizione.

Sabrina Salerno, il selfie abbagliante: la trasparenza è esplosiva e manda ko

Ciò che rende Sabrina unica al mondo è il suo stile inconfondibile. Riesce a essere seducente con un tocco davvero speciale, che ci dimostra anche in occasione degli ultimi scatti.

I giochi di prospettive, da sempre, per lei sembrano particolarmente riusciti. E il selfie con riflesso nello specchio non sfugge affatto a questa regola. La visione della profondissima scollatura, in una trasparenza avvolgente, è più che sufficiente ad accendere in un lampo la passione e la fantasia di tutto il web. Che ovviamente risponde con il solito entusiasmo riempiendo di complimenti la cantante. L’ennesimo capolavoro targato Sabrina non passa inosservato e rappresenta un ulteriore passo per avvicinarci a una estate che sarà indimenticabile: lo scorso anno, fu protagonista di immagini da capogiro quasi ogni giorno e siamo sicuri che anche stavolta non ci deluderà.