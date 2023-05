Mercato Inter, il campione vola in Premier: offerta irrinunciabile

Mercato Inter, arriva una svolta improvvisa per i nerazzurri. Il campione è pronto a volare in Premier League, dal momento che è in arrivo una offerta irrinunciabile per la società di Milano. Andiamo a vedere le ultime su queste voci in uscita.

Sono giorni decisivi per l’Inter quelli che ci sono nell’orizzonte più prossimo. I nerazzurri, infatti, questa sera si giocano il pass per la finale di UEFA Champions League di Istanbul, mentre in campionato il margine di vantaggio rispetto al quinto posto del Milan è rassicurante visto che ammonta a 5 punti a 3 giornate dalla fine. Dal mercato, però, e precisamente dalla Premier League inglese, arrivano delle notizie che spaventano tutti i tifosi interisti. E’ in arrivo, infatti, una offerta irrinunciabile per il campione e leader della squadra allenata da Simone Inzaghi. Sarebbe, nel caso, una cessione davvero difficile da mandare giù.

Mercato Inter, cessione in vista

La situazione in casa Inter è quella che si vive nei momenti cruciali della vita di ciascuno di noi. I nerazzurri, infatti, sono in forma straordinario e dopo aver quasi messo un’ipoteca sulla qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League vogliono il pass per la finale. Sul mercato, però, il club non vive un momento facile dal momento che ha bisogno di una iniezione di liquidità.

A livello internazionale la situazione è nota e, per questo, a breve arriverà una offerta per la stella della compagine milanese. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “The Guardian“, infatti, il Chelsea è pronto a fare una offerta ritenuta irrinunciabile proprio per Lautaro Martinez. Il bomber della Nazionale argentina, infatti, è la prima scelta di Mauricio Pochettino, nuovo tecnico dei Blues. Al momento, infatti, manca un riferimento offensivo alla squadra ed è lecito immaginare che nel prossimo mercato sarà fatto uno sforzo importante per completare la rosa.

Lautaro Martinez al Chelsea

A breve, verosimilmente, sarà formulata questa offerta ed a quel punto l’unica cosa che potrebbe cambiare le cose sarebbe una scelta di cuore del giocatore. Il suo legame con l’Inter è forte, ma è difficile dire di no ad un progetto come quello del Chelsea, con annessi i milioni che ci sarebbero in palio. Le alternative, secondo il giornale britannico, sarebbero due, vale a dire Victor Osimhen del Napoli e Ivan Toney del Brentford