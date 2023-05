Inter-Milan: tegola per il tecnico, stagione finita

A poche ore da Inter-Milan arriva una brutta notizia per il tecnico: per un giocatore la stagione è finita. Il club ha comunicato i tempi di recupero.

Il conto alla rovescia per Inter–Milan è ormai iniziato. Mancano meno di 24 ore al big match di questo martedì e i tifosi non vedono l’ora di poter andare al campo o mettersi davanti alla televisione per poter guardare con molta attenzione la partita e sperare naturalmente di raggiungere un traguardo importante.

Ma in queste ultime ore non è arrivata sicuramente una buona notizia per il tecnico. Un giocatore salterà Inter–Milan e soprattutto la stagione a causa di questo infortunio è finita. Non sicuramente una buona notizia considerando che per entrambe le squadre gli obiettivi non sono stati raggiunti.

Inter-Milan: brutta notizia, stagione determinata

Inter–Milan si prospetta una partita molto tesa e destinata ad essere decisa dai singoli dettagli considerando che entrambe le squadre sognano la finale di Champions League e il 2-0 dell’andata non consente assolutamente di avere un vantaggio rassicurante per i nerazzurri. Per questo motivo bisognerà sbagliare il meno possibile e quindi non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire chi finalmente riuscirà a strappare il biglietto per Istanbul.

Intanto, Inter–Milan non vedrà protagonista per infortunio Bennacer. L’ex Empoli si è fatto male proprio nella sfida di andata ed oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per riparare la lezione condrale. Operazione che costringerà il centrocampista a restare ai box per i prossimi sei mesi e quindi possiamo parlare di una vera e propria tegola considerando che il calciatore rientrerà a disposizione solamente a novembre.

Vedremo se questo porterà il Milan ad intervenire sul calciomercato per sostituire in rosa Bennacer oppure darà fiducia ai presenti in rosa per poi contare nuovamente su di lui. Sono in corso riflessioni e le decisioni arriveranno al termine della stagione.

Ultime Bennacer: rientro in campo a novembre

Ismael Bennacer da questo infortunio rientrerà solamente a novembre. Non sicuramente una buona notizia per il Milan considerando che stiamo parlando di un calciatore chiave per Pioli. Ora il tecnico darà più spazio a Pobega e nelle prossime settimane valuterà con la società se intervenire o no sul calciomercato.

Molto dipenderà anche dalle competizioni che il Milan disputerà la prossima stagione. Senza Champions League possibile chance per qualche giovane in attesa di Bennacer. In caso contrario, l’infortunio dell’ex Empoli costringerà il club ad intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.