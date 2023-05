Pogba out, Di Maria aveva previsto tutto: il gesto è da brividi

L’ambiente bianconero è ancora scosso dal nuovo infortunio che ha colpito Paul Pogba: Di Maria ha lasciato tutti di stucco

Tornava titolare dopo 390 giorni. Era alla sua decima presenza stagionale – le precedenti ovviamente tutte da subentrato – all’interno di una stagione che definire maledetta è dire poco. Che al confronto quella vissuta dalla Juve – che ancora trema per le possibili penalizzazioni nonchè per la supposta esclusione dalle prossime Coppe europee – come club, è quasi nulla al confronto. Paul Pogba si è fermato di nuovo.

Il francese ha finito la sua annata col match contro la Cremonese, giocato per appena 22′, che portano il totale stagionale a 108′ in Serie A (161 se consideriamo anche le Coppe), la sua inverosimile annata. La sfortuna si è veramente accanita contro il transalpino, accolto nel suo ritorno a Torino come un Re e costato, conti alla mano, qualcosa come 65mila euro per ciascun minuto giocato. Un flop di dimensioni inaspettate.

In vista del prossimo anno, sul quale come detto si resta pronti a qualsiasi ipotetico ridimensionamento, la società riflette seriamente sulla rescissione del suo contratto.

Un’operazione che, per essere portata a termine, avrebbe bisogno della buona volontà del calciatore, che dovrebbe rinunciare a buona parte del suo lauto ingaggio. Che ammonta a 8 milioni esclusi i bonus, con il carico fiscale alleggerito dal decreto crescita. In attesa di capire cosa succederà, allenatori e compagni si sono stretti intorno all’ex Manchester United, uscito dal campo in lacrime.

Di Maria, il gesto che ha fatto commuovere

Al momento del crack – è stata successivamente diagnosticata una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra – Massimiliano Allegri è rimasto col braccio bloccato a mezz’aria. Impietrito dopo aver capito che si era di fronte all’ennesimo stop. Altri compagni, accorsi dal francese al momento dell’uscita dal campo, si sono avvicinati per consolarlo. Ma ce n’è stato uno in particolare che ha sentito più di tutti il momento. E che si è voluto esporre in prima persona nella sua vicinanza al centrocampista.

Angel Di Maria, uno che di infortuni lievi ha suo malgrado costellato la sua pur incredibile carriera, si è subito immedesimato nel compagno. Seduto in panchina con la pettorina tipica delle riserve, l’argentino si è alzato andando incontro al francese per consolarlo.

Successivamente, con la partita che era già ripresa, El Fideo ha accompagnato Pogba, disperato, fin dentro gli spogliatoi. Parlottando col tipico fare di chi già ci è passato. Di chi sa quanto può essere frustrante aspettare ancora prima di rientare. Con la frustrazione di una stagione che, essendo ormai finita, non consentirà a Pogba di rivivere l’emozione del terreno di gioco. Se ne parlerà l’anno prossimo, forse.