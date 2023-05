Terrore per Rio Ferdinand: affronta i criminali con la moglie incinta

Momenti difficili per Rio Ferdinand: ha dovuto difendere la propria abitazione e la moglie Kate, incinta, dall’intrusione di un uomo

Scene di panico e momenti di grande tensione per Rio Ferdinand e la sua famiglia. Da simbolo del Manchester United a supereroe, almeno nella propria famiglia, il passo è stato breve per l’ex difensore inglese.

Il 44enne, oggi noto opinionista nelle televisioni del Regno Unito, è stato suo malgrado protagonista di un tremendo episodio di cronaca che ha coinvolto lui, la moglie incinta e i suoi figli. Una disavventura che la famiglia Ferdinand non dimenticherà presto.

“Un incidente spaventoso“. Così una fonte molto vicina a Rio e alla sua famiglia ha descritto, ai microfoni del Sun, quanto accaduto negli scorsi giorni. L’ex calciatore ha infatti dovuto agire per difendere la sua famiglia dall’intrusione di uno sconosciuto nella propria abitazione.

Durante la notte un uomo si è infatti introdotto all’interno della splendida casa dell’ex stella del Manchester United, una dimora di lusso dal valore di 4 milioni di euro nella zona sud-est di Londra.

Un’incursione avvenuta mentre in casa erano presenti non solo l’ex calciatore con la consorte incinta, ma anche il loro piccolo figlio Cree e gli altri bambini avuti da Rio durante il suo primo matrimonio, Lorenz, Tate e Tia.

Serata da eroe per Rio Ferdinand: affronta un malvivente per difendere la famiglia

Non è stato semplice, ma nella circostanza Rio Ferdinand ha dimostrato grande freddezza e anche una discreta dose di lucidità. Pur essendo spaventato, non tanto per lui, quanto per la sua famiglia, quando si è accorto dell’incursione all’interno della propria abitazione ha subito allertato la sicurezza, agendo però in prima persona per cercare di fermare il malvivente.

Senza perdere tempo lo ha infatti affrontato e lo ha trattenuto fino all’arrivo della sicurezza, per poi chiamare la polizia. La sua prontezza lo ha portato così a evitare qualunque tipo di minaccia. Se le cose non hanno preso una piega molto peggiore è stato solo per il suo valore e la freddezza dimostrata nell’occasione.

Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza è stato ricostruito a grandi linee l’accaduto. L’uomo, un vagabondo di circa 70 anni, aveva provato a introdursi in casa la sera prima, per poi trascorrere la notte in giardino prima di essere individuato da Rio.

Non si trattava di un criminale, bensì di un senzatetto, trascinato via dalla polizia e portato in ospedale per controllare le sue condizioni di salute, visto che affermava di non sentirsi bene. Proprio per questo motivo, Ferdinand ha deciso di non denunciare l’uomo, che non è stato quindi arrestato. Un grande spavento, e nulla più. L’epilogo migliore per una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in un vero dramma.