Tudor-Juventus, l’ultimo annuncio non lascia dubbi

Igor Tudor e la Juventus, un nuovo ritorno a Torino che potrebbe essere possibile, un annuncio fa chiarezza su questa situazione.

Il tecnico croato è stato prima calciatore della squadra bianconera, allenato da Marcello Lippi, poi è stato il vice di Andrea Pirlo due stagioni fa. La possibilità di essere la guida tecnica della Juventus stuzzica molto l’allenatore, attualmente all’Olympique Marsiglia.

L’ottima annata di Igor Tudor in Ligue 1 ha riattivato il mercato delle panchine, riportando così all’attenzione il croato in Serie A. Le sue esperienze da allenatore in Italia sono state importanti, ha salvato per due volte in corsa l’Udinese e in seguito il Verona, senza dimenticare l’esperienza da vice Pirlo in bianconero.

Tudor e la Juve sono rimasti comunque legati, il bianconero è un pezzo importante del cuore del tecnico, che da calciatore ha vissuto gioie e trionfi come difensore del team. È rimasto apprezzato dai tifosi sempre per la sua generosità, che sia l’occasione giusta per vederlo sulla panchina bianconera? Un annuncio fa chiarezza e definisce meglio quale sarà il futuro dell’allenatore.

Tudor alla Juve, l’annuncio sul futuro

Il suo lavoro al Marsiglia non era semplice o scontato, è a due punti dal secondo posto occupato dal Lens quando mancano tre partite alla fine. Il suo gioco è fatto di scatti e agonismo puro, è riuscito a rivitalizzare anche Alexis Sanchez, che sembrava pronto al finale di carriera in calando, così come altri calciatori transitati dalla Serie A. Torneo seguito sempre dal tecnico, il cui futuro è stato annunciato. Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato di Tudor alla Juve, facendo capire come non potrebbe opporsi.

Il numero uno dei francesi, con un passato proprio a Torino, ha Le10Sport ha spiegato come il lavoro del tecnico al Marsiglia è stato fin qui molto importante: “Sono contento di quanto fatto, spero sia felice quanto me e sono grato a Igor Tudor per il suo lavoro. La sua permanenza? Mi piacerebbe, ma non ho la sfera di cristallo per leggere il futuro…”.

L’addio al Marsiglia di Tudor sarebbe in funzione solo di un grande top club, la Juve potrebbe accelerare per il croato nelle prossime settimane in caso di frizioni tra Allegri e Giuntoli. Al momento, infatti, in casa bianconera si attende l’esito finale della giustizia sportiva prima di poter impostare la prossima stagione. Inoltre sul fronte campo, la Juve è impegnata in Europa League e un’eventuale vittoria potrebbe rinsaldare lo stesso Allegri ancora per un’altra stagione in panchina.