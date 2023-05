Ultim’ora Balotelli, tutto finito: adesso è ufficiale

Nuovo ribaltone nella carriera di Mario Balotelli: per Super Mario è ora tutto finito, arriva l’annuncio ufficiale.

Mario Balotelli è destinato ad essere uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano. L’attaccante ha sempre avuto dalla sua qualità importanti, ma a causa dei suoi comportamenti non è mai riuscito a dimostrare quello che era il suo reale valore, gettando al vento molte occasioni.

A conferma di ciò è il fatto che nessun club italiano si sia più proposto all’ex attaccante di Inter e Milan che è finito in Svizzera per giocare con il Sion. Tuttavia, l’avventura in terra elvetica per Balotelli non è stata per niente entusiasmante, tanto a livello individuale che a livello collettivo, visto che i biancorossi occupano l’ultimo posto in classifica a 3 giornate dalla fine e nell’ultimo weekend è arrivato un pesantissimo 5-0 contro il Servette. E proprio dopo questa sconfitta è arrivato un nuovo ribaltone nella carriera di Super Mario e per lui potrebbe essere ora davvero tutto finito.

Incubo retrocessione per il Sion di Balotelli: esonerato mister Bettoni

A tre giornate dalla fine, il Sion si ritrova ultimo in classifica con 31 punti a -1 dal Winterthur contro il quale ha perso anche lo scontro diretto e, vedendo il calendario, sembra davvero difficile pensare alla salvezza. I biancorossi affronteranno la capolista Young Boys nel prossimo turno, poi il Lucerna in lotta per un posto in Europa ed infine il già salvo San Gallo nell’ultima giornata in una sfida dove però i giochi rischiano di essere fatti.

Il Sion è in grande difficoltà e dopo la sconfitta contro il Servette per 5-0 è arrivato l’esonero di David Bettoni dopo appena 2 mesi da quando era entrato in carica. Una notizia non positiva per Balotelli e che sconvolge quelle che saranno molto probabilmente le ultime settimane di Super Mario con il club biancorosso.

In 18 presenze, Balotelli è riuscito a firmare solo 6 reti e spesso e volentieri è stato fermato da problemi fisici che hanno minato il suo rendimento, non sempre positivo e nell’ultima partita è stato sostituito dopo appena 45′. L’attaccante è stato spesso beccato dalla tifoseria biancorossa, considerato che è anche il capitano del club e al di là di come finirà questa stagione non dovrebbe restare in Svizzera. Ci sono molti rumors di mercato su Balotelli e secondo quanto riportato da Itasportpress l’ex bomber di Inter e Milan potrebbe finire in Romania per firmare con il Rapid Bucarest di Adrian Mutu.

Il trasferimento in Romania sarebbe l’ennesima esperienza lontano dall’Italia per Balotelli che, nonostante tutto, non ha mai smesso di sognare un ritorno in Serie A. I suoi trascorsi in Italia, però, sfiduciano i club nostrani nel voler puntare su di lui ed oggi appare davvero difficile pensare che Balotelli possa tornare in A, anche considerata la sua forma fisica.