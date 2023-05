Juventus, la decisione del Liverpool: Firmino ha deciso

Il Liverpool ha deciso: andrà via al termine della stagione. La Juventus è pronta a sferrare il colpo vincente: idea per il futuro

Dal cambio di guida tecnica ai colpi da urlo in ottica futura: il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato. Jurgen Klopp ha fatto sempre gola alla Juventus, ma la dirigenza torinese ha preferito il ritorno di Massimiliano Allegri dopo le stagioni di Sarri e Pirlo. Un ritorno al passato per provare a dare una scossa a tutto l’ambiente, ma ci sono stati numerosi ostacoli per l’allenatore livornese.

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere le idee sul calciomercato in casa Juventus. Tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions: appena si avrà l’ufficialità, la dirigenza bianconera inizierà a lavorare alla grande. A breve dovrebbe anche l’annuncio ufficiale sul direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che sarà liberato dal presidente De Laurentiis. Firmino ha già deciso cosa farà nella prossima stagione, l’annuncio è arrivato pochi minuti fa.

Juventus, intreccio con i Reds: il futuro di Firmino

Una notizia che ha fatto già il giro dei social con Roberto Firmino che andrà via dal Liverpool in vista della prossima. Il comunicato è apparso sui canali ufficiali del top club inglese: la Juventus ora può sognare in grande con un innesto di spessore.

Pochi minuti fa è arrivata la decisione del Liverpool con una nota ufficiale: “Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain lasceranno il club a parametro zero”. La Juventus ha messo già da tempo gli occhi sull’attaccante brasiliano, pronto così a volare in Serie A per una nuova avventura da urlo. Firmino potrebbe essere l’attaccante perfetto per Allegri, capace di essere utile nelle due fasi di gioco. Un motivo in più per sperare in un colpo immediato a parametro zero per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. La qualificazione alla prossima Champions sarà di fondamentale importanza per arrivare a giocatori di spessore: l’attaccante sudamericano ha vissuto stagioni importanti sotto la gestione di Klopp.

Mosse strategiche per puntare sempre più in alto: la decisione dei Reds ha già fatto muovere la dirigenza bianconera, pronta al colpo immediato in ottica futura. La rosa della Juventus dovrà essere puntellata in alcuni ruoli per dare scelte alternative importanti all’allenatore livornese, che potrebbe restare alla guida dei bianconeri anche nella prossima stagione.