Frattesi in una grande squadra: ora è ufficiale

Davide Frattesi è uno dei migliori centrocampisti della Serie A: il prossimo anno indosserà una nuova maglia, ecco tutti i dettagli

Il Sassuolo si è guadagnato l’undicesima partecipazione consecutiva alla Serie A, mantenendo sempre fede a quei principi di gioco espressi fin dalla prima apparizione nel massimo campionato. Anche in questo, con Dionisi alla guida, i neroverdi hanno raggiunto una tranquilla salvezza, seppur senza riuscire ad inserirsi in zona Europa come talvolta accaduto negli anni precedenti.

Tra i tanti giocatori che hanno brillato in questa stagione c’è sicuramente Davide Frattesi, che nell’ultimo turno di campionato a San Siro contro l’Inter (che ha visto prevalere i nerazzurri con il punteggio di 4-2) ha messo a segno il suo settimo gol, a dimostrazione di una crescita ormai sotto gli occhi di tutti.

Tante reti e ottime prestazioni per Frattesi, che è ormai entrato nel mirino di alcuni dei club più importanti d’Italia e d’Europa. L’impressione è che in vista della prossima stagione il centrocampista sia destinato a fare il salto di qualità in una grande squadra.

Sul 23enne c’è da tempo l’interesse di Juventus e Roma, che sembrano le squadre più avanti nella trattativa per il giocatore. La Juve ha bisogno di rinforzare il centrocampo, specialmente in caso di mancato rinnovo con Adrien Rabiot: per questo i bianconeri si sono lanciati sul talento del Sassuolo, anche se la concorrenza è tanta.

Tutti vogliono Frattesi: andrà in una grande squadra

Anche la Roma punta forte su Frattesi, nato nella Capitale e cresciuto nelle giovanili giallorosse: con la Roma Primavera ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa.

Inoltre sul giocatore si registra un certo interesse anche da parte di Napoli e Inter. Frattesi gradirebbe ovviamente la destinazione partenopea, che gli consentirebbe di giocare la Champions League e di lottare per difendere lo scudetto appena conquistato.

In occasione del Premio Bulgarelli, dove è stato premiato come miglior mezzala della Serie A, Frattesi si è sbottonato sul suo futuro, ammettendo di sentirsi pronto per il salto in una grande squadra.

L’interesse di Juventus e Roma lusinga il centrocampista, che però tiene a precisare come sia tutto nelle mani del suo direttore. Occhio anche alla Premier League, dato che la mezzala neroverde ha parecchi estimatori anche in Inghilterra dove i big club potrebbero accontentare facilmente le richieste economiche dei neroverdi emiliani: il Sassuolo chiede infatti 40 milioni di euro per il giocatore.